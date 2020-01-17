【通烏門】政府問責局：白宮扣起烏克蘭援助屬違法

美國參議院1月16日展開對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾聆訊，國會政府問責局（GAO）發表報告，指白宮扣起獲國會通過給予烏克蘭的軍事援助，違反聯邦法律。

特朗普在「通烏門」事件中被指向烏克蘭施壓，要求對方調查前副總拜登（Joe Biden）父子，否則將會扣起對烏克蘭的軍事援助。政府問責局報告指出，白宮行政管理和預算局（OMB）是基於「政策理由」而非「技術性的預算需要」，扣起獲國會通過給予烏克蘭的3.9億美元軍事援助，違反《國會預算及積蓄控制法》（Impoundment Control Act ）。

報告續指，總統沒有權力忽視或修改有關法例，但他在2019年夏天下令扣起該筆款項,直至事件被告密者揭發，在2019年9月才重新發放。報告重申，不容許總統以政策為由，凌駕國會所制定的法律。民主黨人以此報告為理據，有意傳召署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）到彈劾聆訊中作供。

白宮行政管理和預算局發言人澤梅爾（Rachel Semmel）反駁報告，指當局是運用其分配權力以確保納稅人的金錢，在依據總統的優次和合乎法律下才扣起該筆款項，認為做法合適和必要。