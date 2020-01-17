金正恩強調自力更生　朝鮮實現目標遙長路遠

朝鮮領袖金正恩最近多次強調國家要「自力更生」，務求實現繁榮目標。不過平壤面對經濟制裁影響，要達成這個目標可謂非常困難。有韓國傳媒認為，朝鮮根本難以憑一己之力走出困境。

韓國《朝鮮日報》1月16日報道， 金正恩沒有在元旦發表新年賀詞，闡述國家未來大，計，是當地33年來第一次沒有領導人發表新年賀詞。因此在2019年除夕發表的第七屆中央委員會第五次全體會議的報告就被視為金正恩的新年賀詞。

朝鮮領袖金正恩三度與美國總統特朗普會面，雙方經常強調關係良好，但在兩國關係上，美朝始終仍然保持抗拒態度。（Reuters）

報道提到，該份報告中提到最多的單詞是「自力」，一共出現23次，其次是22次的「正面突破」。報告形容朝鮮「敵對勢力鍥而不捨地發起挑戰，面臨的難關也十分險峻。但即使勒緊褲帶也一定要實現自力富強，自力繁榮」。

朝鮮領導層之所以強調「自力更生」，是因為當地經濟舉步維艱之餘，卻沒有特別好的解決方法。執政勞動黨對經濟困境絲毫不加掩飾中，在報告使用「史無前例的嚴酷挑戰和難關」，「讓我們正面突破所有阻礙我們前進的難關」等措辭，承認情況嚴峻。

要改善經濟，外貿固然是其中一條重要出路，可是朝鮮的對外貿易對象幾乎只有中國一個，在2018年朝鮮總貿易額中，中朝貿易額為27.2億美元，佔比高達95.7%。相反地朝鮮對華出口額只有1.97億美元，進口額卻高達25.27億美元，貿易逆差達到23.6億美元。這意味朝鮮面臨幾乎沒有美元進賬，需要中國購買的物資卻越來越多的情況。

報道稱，以這個情況來看，朝鮮一旦沒有中國的幫助，當地經濟可能連一個月都難以支撐。朝鮮90%的能源、72%的工業製品、80%的引進外資額都依靠中國。不管金正恩如何高呼「自力更生」，沒有中國的幫助和合作，朝鮮經濟甚至無法正常運轉。

朝鮮從2019年開始經常依附中國的「呼吸機」，靠北京支撐。中國向朝鮮提供的經濟援助大體為三種，包括刺激消費型的政府高層指示的中國人去朝鮮觀光，輸出型的派遣朝鮮勞務人員到中國工廠打工，以及秘密進行的走私出口朝鮮礦物資源等。

報道認為，朝鮮在核路線上後退的可能不大，特朗普（Donald Trump）政府亦一直強調朝鮮沒有為無核化作出實質努力，對當地的制裁就不會放寬。最終朝鮮只有承擔聯合國對其的制裁，同時走上「依附中國的自力更生」一途。

對於中國而言，北京或會考慮到持續維持對朝影響力、以及視朝鮮為牽制美國的籌碼為，因此不介意在經濟上向朝鮮大開方便之門，但這條路只會讓朝鮮變相成為中國的附庸國，與金正恩強調的「自力更生」之路南轅北轍。