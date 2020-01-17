【武漢肺炎】日本首宗確診個案患者逗留武漢老家　或被病父傳染

日本厚生勞動省表示，該國確認的第一宗新型冠狀病毒感染個案中，中國籍男病人或是被其父傳染。 當局16日發現病人在武漢的老家居住期間，與父親有密切接觸。當局正在詳細調查。

病人是住在神奈川縣的30歲男子。他在武漢逗留後，1月6日返回日本，他的樣本被檢測到與在中國發現的相同的新型冠狀病毒。

厚生勞動省指病人的父親也患上這新型的肺炎。他在返回日本之前，在家中與父親有密切的接觸。

這個案是中國境外發現的第2宗「武漢肺炎」個案。據說多數患者都曾到過武漢的海鮮市場，但厚生勞動省表示，這位男病人並無在武漢華南海鮮市場逗留。

部門亦指出，沒有病人懷疑出現二次感染，包括那些與男病人同住的人。當局認為「發生傳染可能性低。」

日本傳媒1月16日報道，當地證實首案新型冠狀病毒的感染個案，男患者曾到過武漢，現已康復出院。厚生勞動省指，除了他之外，當地目前沒有出現其他疑似個案。

多家媒體1月14日報道世界衛生組織稱武漢肺炎病毒或能「有限度人傳人」，並可能導致大規模擴散，但組織同日晚些時候予以否認，表示這是「嚴重的誤解」。組織發言人對英國廣播公司（BBC）說：「目前還沒有證據表明該病毒能進行有限的人際傳播，但該病毒的傳播方式尚未確定……很難確定感染者是因暴露於相同感染源而患病，還是因為一人將病毒傳染給另一人。」