【武漢肺炎】本港再增兩宗懷疑個案　包括一歲女童　已確診患流感

武漢自去年底起出現不明肺炎，醫院局理局將曾到訪武漢後出現懷疑肺炎症狀的懷疑個案列為須呈報個案，以作隔離治療。衞生防護中心公布，截至今日（16日）中午，再增2宗懷疑個案，分別是一名只有1歲的女童和一名43歲男子，他們二人都已證實染上甲型流感。 截至今日，本港累計有78宗懷疑個案。醫院管理局表示，所有呈報個案中有6人仍然留院接受隔離，全部情況穩定。公立醫院至今未有確診感染新型冠狀病毒個案。

本港對武漢新型肺炎疫情高度戒備。 （資料圖片）

衞生防護中心資料顯示，新增的個案是一名1歲的女童和一名43歲男子，他們分別留醫瑪嘉烈醫院和伊利沙伯醫院，都被確診患上甲型（H3）流感。

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食物及衞生局局長陳肇始教授（右十五）今日召開第二次嚴重應變級別督導委員會會議，評估風險和檢視防控措施安排。 （政府新聞處圖片）

另外，食物及衞生局局長陳肇始今天召開第二次嚴重應變級別督導委員會會議，就香港代表團在武漢考察取得的資料和新型冠狀病毒感染的肺炎個案的最新發展，評估風險和檢視防控措施安排。陳肇始表示，現時香港沒有出現新型冠狀病毒感染的嚴重肺炎個案。內地當局已公布的最新調查結果顯示，尚未發現明確人傳人證據，但未能排除有限度人傳人的可能性。政府注意到其他國家陸續確診新型冠狀病毒感染的肺炎個案。由於香港旅運頻繁，萬一傳入有關感染個案，特區政府必須迅速應變。

她續指，衞生署已因應最新情況擴大其監測範圍，並致函相關持份者。此外，政府會加強所有港口衞生的監察設施和公共設施的衞生清潔工作，相關政府部門亦會提醒旅遊和酒店業，採取衞生署有關預防傳染病的措施。政府亦呼籲各大學加強校園和宿舍的防控工作，留意曾到訪內地的學生的健康情況。

政府亦呼籲市民，從外地回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，主動告訴醫生最近曾到訪的地方及有否接觸動物；在佩戴口罩前，應先清潔雙手；及妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣，以確保環境衞生。

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