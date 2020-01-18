中美協議簽署後華府態度依舊　蓬佩奧稱中國仍為美最大競爭對手

中美簽署首階段貿易協議後，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月17日接受著名保守派電台節目主持人主持人休斯・休伊特（Hugh Hewitt）訪問稱，中國仍為美最大競爭對手。

兩國1月15日簽署首階段貿易協議，美國總統特朗普（Donald Trump）稱這是史上其中一個大型貿易協議。主持人問蓬佩奧，美國是否仍視中國為最大競爭對手，後者回答說是。

他表示，這與美國家安全戰略（National Security Strategy）一致，美方在這份戰略報告中認定中國對美國來說是長期的挑戰，但當中也有真正的機會。他說中美仍有其他事情要處理，包括「中國在南海繼續努力」、「中國境內人權狀況」，以及他們「拿着大袋大袋的金錢出現在全球不同地方，通過經濟方式施展政治影響力所構成的挑戰。蓮佩奧說這些挑戰都繼續存在。

美國國務卿蓬佩奧在1月17日接受電台節目主持者訪問時指出，在貿易之外，美國還需處理很多有關中國的事情，包括其在南海的活動以及人權狀況等。圖為中國副總理劉鶴（左）與美國總統特朗普1月15日簽署中美第一階段貿易協議。（AP）

主持人再問蓬佩奧，美國前總統尼克遜（Richard Nixon）也在冷戰時期與前蘇聯達成一些協議，但並沒因此降低蘇聯對美國所造成的威脅，這情況是否也與今日美中關係一樣。

蓬佩奧表示，美中關係確實還有很多工作要做。他舉例說自己上周前往北加州訪問，期間與多位世界上數一數二創新、創意企業人士碰面，這些人私下跟他說，中國政府在他們身上加諸限制，讓他們在中國經商出現困難。

蓬佩奧指出，事實上美國沒有以中國對待在華美企的方式，去對待在美華企，這是一些美國在商業方面要處理的事情。

他也提出有關中國崛起的議題，指出中國想將其意志加諸全世界，這將會是美國繼續非常注重的事情。