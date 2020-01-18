喜馬拉雅山雪崩5華人情況不明　4韓國人失蹤

位在尼泊爾西部喜馬拉雅山區的安納布爾納峰（Annapurna Massif）環狀登山路在17日早上發生雪崩，有4名韓國人及2名尼泊爾人失蹤。印度新德里電視台（NDTV）同日報道，失蹤者包括中國人。來自尼泊爾媒體還有現場消息混亂，暫者未能確認失蹤人士有多少人是來自中國大陸及台灣。

《喜瑪拉雅時報》18日報道稱，雪崩發生在17日早上10時30分至11時之間， 位於Rural Municipality-11的環狀登山路在下過大雪後發生雪崩。意外現場位於安納布爾納峰大本營（Annapurna Base Camp）附近，厚厚的雪將登山道路覆蓋。

失蹤的4名韓國人名為Lee Min Su、Jeong Pil Bong、Kim Sook Ja及Choi Hyo Won，他們出事前連同另外5名韓國人及2名尼泊爾導遊，在1月15日開始行程。暫時未知2名失蹤導遊的身份。這個登山團中有5名韓國人在17日獲救。

尼泊爾甘達基區（Gandaki）警察副總監察長吉米雷（Binod Sharma Ghimire）指出，失蹤者包括4名韓國人及1名中國公民。吉米雷指出災區不斷下雨，導致有關方面難以取得失蹤外國人的資料。

喜馬拉雅生景色壯麗，吸引來自不同地方的登山客前往親身觀賞，然而當地天氣變化甚快，為他們帶來風險。（Reuters）

台灣ETtoday新聞雲引述尼泊爾媒體報道，事件中涉及3名台灣人，他們全部生還。惟《喜馬拉雅時報》報道，韓國旅遊與登山協會（Korea Tours and Trekking Operators Association）秘書長保德爾引述身在意外現場登山嚮導什雷斯塔（Ram Saran Shrestha）表示，至少有3名台灣人與2名中國人事發時在前往營區的途中。報道中未說明這些疑是華人旅客的情況。

當地警方稱早上已派員前往意外現場進行搜救，但因天氣不好，救援工作會有困難。新華社17日晚上引述一名地方警員稱，沒有道路通往現場，以及全日天氣狀況差，不能派出飛機救援。

韓國外交部稱，當局會派出緊急小組處理此個案，並向失蹤者家人提供必需的協助。

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