喜馬拉雅山脈冰川加快融化　或危及10億人水源

科學家發現，喜馬拉雅山脈冰川的融化速度是本世紀初時的1倍。研究認為，惟有人類活動造成的全球暖化可以解釋這一現象。倘若氣候危機持續惡化，將危及10億人的水源。

20世紀70年代，美國向太空軌道發射20枚間諜衛星，秘密拍攝地球。這些影像資料原本屬於機密檔案，直至2011年才獲解密，交由美國地質調查局（US Geological Survey，簡稱USGS）進行數碼化，供科學家使用。

科學家通過整合美國間諜衛星1970年代拍攝的喜馬拉雅山脈圖片，以及現代衛星圖片，追蹤橫跨印度、中國、尼泊爾和不丹逾2000公里範圍內、650個冰川在近40年間的變化。研究發現，1975年至2000年間，該區域平均每年流失約40億噸冰川；而2000年至2016年間，冰川融化的速度約為此前的1倍，平均每年流失80億噸冰川。

研究發現，2000年至2016年的氣溫比1975年至2000年平均高出1℃，認為惟有人類活動造成的氣候變化可以解釋冰川融合速度加快的現象。科學家表示，這一現象會產生巨大影響。短期內，冰川融水的大量增加可能導致洪水泛滥；從長期看，該區域包括印度、巴基斯坦和中國等依靠冰川水的10億居民，將面臨缺水困境。

哥倫比亞大學教授謝弗（Joerg Schaefer）則形容事態是「毁滅性」。他表示，「我們必須阻止全球溫度的上升，為我們的星球降溫」；謝弗指出，「人類未來20年面臨的挑戰，不僅需要減少溫室氣體的排放，更需要扭轉這一局面」。

（綜合報道）