【彈劾特朗普】星級法律團隊應對審訊　克林頓案檢察官「助陣」

美國參議院展開彈劾總統特朗普（Donald Trump）的審訊程序，多家傳媒引述消息報道，特朗普的6人律師團隊由數名重量級人物組成，他們當中有家傳戶曉的名字，或是在亮相鏡頭有豐富經驗。

特朗普的律師團隊由多名重量級人物組成。（Reuters）

參議院彈劾審訊1月21日展開，英國廣播公司（BBC）報道，特朗普請來多名重量級人物協助應付審訊。星級團隊由白宮顧問西波隆（Pat Cipollone）及特朗普律師塞庫洛（Jay Sekulow）領導，成員包括導致前總統克林頓（Bill Clinton）被彈劾的前獨立檢察官斯塔爾（Ken Starr）等人。

斯塔爾在90年代調查時任總統克林頓夫婦牽涉的「白水事件」（Whitewater），並揭發克林頓經宣誓後仍就其與萊溫斯基（Monica Lewinsky）有染一事說謊。最終導致克林頓被彈劾，但在參議院審訊獲判無罪。

另一名重量級人物是哈佛大學前法學院教授德肖維茨（Alan Dershowitz）。他是憲法專家，同時曾參與多宗著名審訊，當中包括著名美式足球員辛普森（O.J. Simpson）涉嫌殺妻案。肖維茨接受美國廣播公司（ABC）訪問時指出，他現身國會僅為提呈「憲法論證」（constitutional argument），逗留僅1小時。他說外界指他是特朗普團隊一員是誇大其詞。

團隊其他成員還包括佛羅里達州前檢察總長邦迪（Pam Bondi）。特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）並無在團隊中，他可能會以證人身份出席審訊。分析相信，這個星級團隊有豐富的法律知識以及應對傳媒的經驗，定能協助特朗普。