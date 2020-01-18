澳洲山火威脅未解除　暴雨衝擊東部省份

澳洲連日遭受山火的打擊後，當地東岸自1月17日起錄得連場大雨。即使下雨可以協助撲滅部份火勢，但雨水卻可能帶來另一個威脅。

澳洲黃金海岸連場暴雨，導致當地嚴重水浸。不過對於飽受山火影響的地區而言，這場雨總算來得及時。（AP）

昆士蘭省17日遭遇百年一遇的暴雨，當地過去一晚錄得超過300毫米雨量，導致黃金海岸及布里斯班部分地區出現水浸，多個主題樂園被迫關閉，當局在省內東南部道路接獲超過50宗水浸報告。

新南威爾斯省同樣遇到暴雨和洪水進迫，雨帶從昆士蘭南下，為遭受旱情困擾的新省北部地區帶來大量雨水，總算化解農民的燃眉之急。同時該省一直受到酷熱天氣和山火影響，連場暴雨可助災場降溫及撲滅火勢。當地消防部門指，省內的山火數字由日前的超過100宗，減至18日的75宗。

It might sound unbelievable , but this is #Australia. Even before it is able to recover from those horrific #AustralianBushfireDisaster it is now facing tremendous #flooding. Over 300mm rains fell in matter of hours #GoldCoast#ClimateChange #ClimateCrisis pic.twitter.com/57e7Y2Ru3u — The homeless Koala (@TweetOfAKoala) 2020年1月18日

不過，雨水亦可能引起洪水和山泥傾瀉，受火災影響的樹木或會變得更脆弱而倒塌。另外這次天降甘霖對全國最大城市悉尼的水源供應沒有太大幫助，新省水務局指，悉尼的主要集水區只錄得微量雨水。

氣象部門預計潮濕天氣會維持到20日為止，之後新省多個地方氣溫會再次升至40度或以上，警告山火可能死灰復燃。