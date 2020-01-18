【武漢肺炎】英研究：估計武漢實際病例多達1723個

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）1月17日發表研究報告，指感染武漢感染不明肺炎病毒人數或遠高於正式通報的人數。經化驗確診患上「武漢肺炎」的中國境內病例目前有45個，英國專家估計實際數字或多達1723個。

湖北省武漢市12月來錄得不明原因肺炎病例，均與當地的華南海鮮批發市場有關連，迄今已致2人受感染死亡。病原體初步被中國專家判斷為新型冠狀病毒，為引致嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）冠狀病毒的「親戚」。世界衛生組織（WHO）已將「武漢肺炎」命名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心1月17日發表報告，估計該市受感染人數遠超1000人。內文指出截至1月12日，武漢市估計「合共有1723病例」。

研究人員根據武漢國際機場航班數據，以及利用迄今為止在中國境外經通報的病例數目（泰國2宗，日本1宗）來推斷出該市可能有多少病例。英國廣播公司（BBC）18日的報道指出，科學家是無法得到確切數字的，但基於病毒、當地人口以及航班數據製成的爆發模型可讓外界對此有個概念。



有份撰寫這份報告的弗格森教授（Professor Neil Ferguson）告訴BBC：「就武漢已經輸出3名病例到其他國家來看，意謂當地病例數可能比已通報的還要多多。」 弗格森表示自己比一周前更加擔心，不過他也說「現在危言聳聽又太早了」。

他補充表示，「民眾現在應該更認真思考病毒大規模人傳人的可能性」，他還指出，有關「人接觸動物是受感染主要來源」的說法，他認為不太可能。

MRC全球傳染病分析中心為英國政府和世界衛生組織（WHO）等全球多個醫療組織提供建議，具有相當的權威性。