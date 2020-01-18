【武漢肺炎】倫敦帝國學院推算1700人受感染　何栢良：數字可參考

武漢市衞生健康委員會今（18日）凌晨公布，新型冠狀病毒感染的肺炎新增四宗病例，當地累計個案共有45宗，其中兩人死亡。英國倫敦帝國學院全球傳染病分析中心昨日（17日）發表報告，指出以武漢機場客流量達1,900萬人次，而當中每日有約3,400名國際旅客，推算武漢可能有逾1,700宗感染個案。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，該份報告推測的數字仍然存在不確定性，但作為參考，有理由相信實際感染人數比起官方已確診的宗數多。他建議本港機場馬上落實更嚴格的防疫措施，要求所有武漢入境旅客填寫健康申報及量體溫。

帝國學院全球傳染病分析中心將在科學期刊發表報告。分析指出，武漢機場客流量達1,900萬人次，而當中每日有約3,400名國際旅客，目前已在泰國和日本輸出一共3宗確診個案，由此推算武漢可能有1,723宗感染個案，疫情較中國官方公布嚴重得多。報告認為應擴大檢測範圍，而根據沙士及中東呼吸綜合症經驗，不應排除病毒人傳人。

武漢市內很大機會有多於一個病毒源頭

何栢良說，現時經外遊確診個案相對較少，認為上述數字存在不確定性，但作為參考，「有理由相信實際感染人數比起已確診宗數多，影響範圍無法用科學方法準確地推算。」他續說，華南海鮮批發市場關閉後，仍然有7宗新增個案，包括4宗在武漢、3宗在泰國和日本；部份患者並無到過華南海鮮批發市場，代表武漢市內很大機會有多於一個病毒源頭，亦有理由懷疑病毒正在人傳人。

美國機場針對武漢旅客加強防疫 香港是武漢旅客第二熱門目的地

美國疾控中心昨日公布，在紐約甘迺迪國際機場、洛杉磯國際機場及三藩巿國際機場採取防疫措施，派出百名檢疫人員為武漢旅客以紅外線量度體溫、觀察他們有否咳嗽或呼吸困難等症狀，並要求他們進行健康申報。甘迺迪國際機場於昨日開始實施，洛杉磯及三藩巿機場則從今日起開始。

何栢良續說，根據國際航空運輸協會的人流數據，由武漢出發的頭三熱門目的地依次為曼谷、香港、東京，而近日經泰國曼谷機場及日本東京機場，已先後出現確診個案。他指出，航空人流與病毒傳入風險有一定關係，有理由相信香港同樣屬於高危地區。

他認為本港機場亦應馬上加強防疫措施，要求所有武漢入境旅客填寫健康申報及量體溫。他重申，新型冠狀病毒引起的肺炎是重大傳染病事件，「紅燈已經亮起，加上內地春運已經開始，要做足心理準備，個案有機會隨時傳入香港。」

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／盧翊銘攝）

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