德國內政部長建議採用華為設備建設5G網絡

德國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）1月18日表示，在目前情況下德國應採用華為設備建設本國5G移動網絡，否則未來5年至10年內德國可能無法實現該目標。對此有分析指出，德國政府現階段就此事已陷入兩難，因為德國汽車產業支持華為而情報界官員卻持相反態度。

目前美國正加緊敦促歐洲盟友不要使用華為設備建設該國5G網絡。（VCG）

據美聯社1月18日報道，德國內政部長澤霍費爾當天建議該國在目前情況下應採用由中國電信巨頭華為提供的設備以建設5G移動網絡，否則未來5年至10年內德國都可能無法實現該目標。

此外他還指出，德國必須要保護自身免受間諜活動以及破壞活動影響，但同時他反對將特定產品從市場中剔除（來實現該目標），因為這樣做可能會引發一些事情。

對此報道指出，內政部長澤霍費爾是負責德國安全事務的最高級別官員，並且德國已決定不禁止華為未來參加該國網絡建設項目招標，但同時美國正敦促德國等歐洲盟友禁止在其5G移動網絡中使用華為設備，因為「華為可能會構成間諜威脅」，因此最終德國仍有可能將華為等中國電信企業排除在該國5G網絡建設之外。

至於德國未來是否會決定禁止華為參加該國5G網絡建設，美國《紐約時報》1月16日曾對此發表了一篇評論文章。

文章稱，目前德國就該問題已經陷入了一場激烈的辯論，一方是包括戴姆勒（Daimler）在內、支持使用華為設備的德國汽車製造業，另一方則是反對使用該公司設備的德國情報官員，而無論德國未來對此做出何種決定，該決定都將在未來數年塑造德中兩國關係並且會在整個歐洲產生反響，同時它也是一個強有力的政治信號，即在中美兩國展開競爭的數碼時代，歐洲究竟是鐵板一塊還是四分五裂。