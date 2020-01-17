不共享情報　美國施壓英國禁華為　歐盟官員：威脅並不會發生

針對美施壓英國禁止使用中國通訊設備製造商華為5G技術一事，歐盟貿易委員菲爾•霍根（Phil Hogan）表態。

據英國《衛報》1月16日報道，在倫敦舉行的一場英國全球諮詢公司（Global Counsel）貿易會議上，作為歐盟新任貿易委員正首次訪問華盛頓的霍根，以視頻連線的方式出現在會場。他表示，美國就華為問題威脅英國不再與其進行情報信息合作，但倫敦不用就此擔心，因為這樣的威脅其實並「不會發生」。

華為在5G領域的領先引起美國的警惕，自2019年以來美國不斷遊說其同盟國，在建設5G網絡時將華為排除在外。（VCG）

報道稱，霍根也冒着激怒美國總統特朗普（Donald Trump）的風險表態，歐盟在原則上並不反對將華為納入5G發展計劃中。他認為，最好的方式是「制定一些讓人們能夠公平交易的標準」。

此前，美國曾威脅稱，如果英國不「配合」美國方面排除華為，那麼倫敦將無法獲得美國的情報和反恐信息。當被問及如何看待美國這般威脅時，霍根在新聞發佈會上直言：「我認為這有點『炫耀武力恫嚇』的意思。（這樣的威脅）實際上並不會發生。」

他接着說，「在這一點上，我們可以戳穿特朗普的虛張聲勢。」

面對美國施壓，英國首相約翰遜（Boris Johnson）於1月14日接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，「英國民眾有權使用最先進的科技，我們希望為所有人提供千兆寬帶。如果有人抵制某個品牌，那麼他們就必須要說得出，除此以外有什麼替代方案。」

英國文化大臣莫麗琪（Nicky Morgan）則稱，英國將繼續將中國電信業巨頭華為公司排除在「至關重要的國家基礎設施」以外。「政府在做出這個決定時，基礎設施的安全絕對是最重要的。」

英國數碼、文化、媒體及體育大臣莫麗琪（Nicky Morgan）1月15日表示，英國政府會繼續將中國電信商華為排除在「至關重要的國家基礎設施」以外。（資料圖片））

莫麗琪說，5G非常重要，5G的推出也非常重要，所以做這個決定有很多不同的因素，「華為已經在我們的4G和5G網絡中佔據了一席之地。英國國家安全委員會（National Security Council）將討論華為問題，政府的決定是所有部長們的集體職責。

1月15日，華為副總裁張建崗表示，公司非常同意約翰遜的觀點，即「英國公眾應該能夠使用最好的技術。相信英國政府將根據證據、而非未經證實的指控來做出決策」。

對於此事，中國外交部發言人耿爽回應稱，華為在英國已經開展了業務多年，投資數10億英鎊，支撐了數萬個就業崗位，建立了聯合研究中心，積極履行企業的社會責任。

耿爽稱，中方希望英方能夠採取客觀公正的態度，獨立自主地作出符合自身利益的抉擇。為中國企業提供一個公平、公正、開放、非歧視的營商環境。這也有利於中國企業繼續保持對英國市場的信心和預期。

對於美方舉動，耿爽強調，中方敦促美方，停止泛化國家安全的錯誤做法，停止對中國的抹黑和指責，停止對中國企業的無理打壓。