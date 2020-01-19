朝鮮外相李勇浩據傳被撤換　職位由李善權接任

朝鮮2020年將調整自己的外交政策，對美採取更加強硬立場，在此背景下，朝鮮外相李勇浩據傳被撤。

韓國媒體《朝鮮新聞》2020年1月18日報道稱，多名匿名的消息人士透露，朝鮮外相李勇浩已經被撤換，取代他的是朝鮮最高人民會議外交委員會委員李善權。李善權在2018年初的朝韓對話中發揮過重要作用。

報道還稱，此舉是朝鮮重大政壇洗牌的一部分，可能對朝鮮的外交立場產生重大影響。

報道還強調，這一消息可能會在23日或之前得到證實。

負責朝鮮事務的韓國統一部表示，對李勇浩職位的任何變動都應謹慎評估。

李勇浩被撤也並非無迹可尋。報道稱，李勇浩2019年9月份的時候沒有出席聯合國的領導人會議。而在2016年至2018年，他連續三年都有參加該會議。另外，他也沒有出現在2020年1月份的朝鮮執政黨官員一次會議合照裏，這導致外界猜測在一輪廣泛的政治洗牌中，他可能已經被撤換掉了。

這次政治洗牌導致很多人被提拔，也有很多人被降職。

李勇浩出生於1956年，他曾在平壤的外國語大學接受教育，能說流利的英語。多年來，李勇浩擔任過許多與西方打交道的高級職位。

美朝無核化談判2019年陷入停滯，由於美國遲遲不肯取消制裁，朝鮮預計將於2020年對美國採取新的強硬政策。