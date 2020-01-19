【法國黃背心運動】馬克龍夫婦看歌劇　巴黎示威者包圍劇院

法國首都巴黎1月17日有數十人在羅浮宮附近舉行反政府集會。同日，總統馬克龍（Emmanuel Macron）和夫人特羅尼厄（Brigitte Macron）在一間劇院看歌劇，期間有示威者包圍劇院。

圖為1月17日，示威者在Bouffes du Nord劇院前用揚聲器講話。（AFP）

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羅浮宮被迫關閉，預定在館內舉行的紀念達文西逝世五百周年展覽亦因此取消。

記者布阿夫（Taha Bouhafs）在Twitter上公開馬克龍夫婦正在Bouffes du Nord劇院觀看歌劇的消息後，有約30名示威者到場包圍劇院，並意圖衝擊警方防線進入戲院。夫婦兩人最終看完歌劇，之後乘車離開。示威者在他們的車開走時報以噓聲。警方其後拘捕並盤問布阿夫。

法國反對改革退休制度的罷工踏入第45日，數千名示威者在18日繼續上街。部分示威者在1789年爆發法國大革命的巴士底廣場（Place de la Bastille）聚集。他們大喊包括「革命」在內的口號。警方其後抵達現場，施放催淚彈驅趕示威者。警方指至少32人被捕。

當天在巴黎歌劇院（Palais Garnier）外還有樂團和歌手舉行露天音樂會，期間有路人為其鼓掌。