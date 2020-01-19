朝鮮傳聞新外長李善權戎馬出身　多次出席韓朝軍事會談

韓媒報道多名對朝消息人士1月19日透露朝鮮上周向駐外大使館發出通知，李勇浩外務相一職由祖國和平統一委員會（祖平統）主席李善權接任。外界雖未清楚李善權在外交方面的履歷，但他已代表朝鮮多次出席韓朝軍事會談，經驗豐富。

圖為韓國統一部部長趙明均（右）和李善權2018年12月26日在朝鮮開城市出席活動。（Getty Images／視覺中國）

李善權是軍人出身、曾負責韓朝軍事工作會談，此前一直擔任朝鮮對韓機構祖平統主席，在韓朝高級別會談中以朝方團長身份出席，負責對韓活動。2019年4月朝鮮最高人民會議後，李善權未在公開場合露面，時隔8個月後的上月勞動黨全會上再次公開亮相。他除了負責對韓事務外，在外交領域的其他經歷則，外界則不得而知。

李善權經常代表平壤進行對外工作。朝鮮在2018年宣布恢復朝鮮熱線，就是由他宣布有關消息。他被視為朝鮮一位重要的軍方談判人員。他在韓國前總統盧武鉉執政期間參與過韓朝軍事會談，即使在之後數年首爾及平壤關係轉趨緊張，他亦在從事有關工作。他自2004年起已被看到出席27個韓朝會議。



朝鮮領袖金正恩2011年掌權後，他被任名為朝鮮國防委員會政策局局長。這個委員會後來被國家事務委員會取代，由金正恩擔任主席。

朝鮮最高人民會議外交委員會在時隔19年於2017年4月再度成立之際，李善權也是委員之一。

首爾東國大學（Dongguk University）研究朝鮮議題的教授高有煥（Koh Yu-hwan）2018年1月接受《韓國先驅報》訪問時指出，朝鮮沒有統一部，但李善權執掌的祖國和平統一委員會或會被視為韓統一部相對的單位。