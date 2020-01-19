WhatsApp疑一度全球死機　無法收發多媒體內容

港人最常用的即時通訊程式WhatsApp在1月19日晚疑似全球「死機」。多國用戶均指出，只能收發文字訊息，但無法傳送照片、影片、錄音及貼圖等多媒體內容。 《香港01》記者晚上8時實測，發現WhatsApp手機版出現以上問題，但網頁版就運作正常，相關問題至9時半陸續修復。

DownDetector顯示，全球各地都收到有問題的報告。

根據專門報告網絡服務失靈的DownDetector顯示，全球各地都收到有問題的報告，受影響地區包括香港、印度、中東及南美洲等地。當中以歐洲最為嚴重，英國、意大利及西班牙都出現同類問題。

不少網民在Twitter抱怨Whatsapp在2020年的「第一次死機」，稱要到Twitter才知道自己不是孤單一人。

me trying to send voice messages, photos and stickers#whatsappdown pic.twitter.com/b0DlBegjNc — Giorgia (@giorginaac) January 19, 2020

印度快報（Indian Express）引述一名Facebook發言人指出，問題是由於日常維護操作所致。WhatsApp仍未就事故作出回應。