習近平驚變「Shithole」　Facebook就緬甸文自動翻譯錯誤道歉

社交網站Facebook就中國國家主席習近平訪問緬甸期間，翻譯出現嚴重錯誤致歉。Facebook在自動從緬甸文翻譯成英語時，一度把習近平的名字顯示成「糞坑」。

中國國家主席習近平訪問緬甸，與國務資政昂山素姬會面。（Reuters）

Facebook的翻譯錯誤在習近平訪問行程的第二天時曝光，緬甸國務資政昂山素姬一段在Facebook上介紹習近平訪問緬甸的帖文中，被發現當使用Facebook翻譯時，會把「習近平先生」翻譯成「糞坑先生」（Mr. Shithole）。

在當地媒體《The Irrawaddy》緬甸文版本中的「與習近平先生共晉晚飯」，被Facebook翻譯成「Dinner honors president shithole」。

Google的自動翻譯中未有出現類似錯誤。

目前未知翻譯錯誤持續了多久，Facebook發表聲明指已更正翻譯錯誤，並就事件道歉。

過去Facebook的緬甸文翻譯亦被指出錯，如在2018年，一些煽動殺害羅興亞人的文章，就把「殺死所有在緬甸看見的Kalar」（Kalar是對羅興亞人的藐稱），翻譯成莫名奇妙的「不應在緬甸有彩虹」（I shouldn't have a rainbow in Myanmar），導致緬甸文翻譯一度被撤去。