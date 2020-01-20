多國柏林召開和平峰會　同意結束利比亞內戰

美俄等多國領袖1月19日應德國邀請，出席柏林召開的和平峰會。會後多國發表聯合聲明，呼籲利比亞結束內戰，達成永久停火。

美俄土等多國同意嚴格實施武器禁運，以政治解決分歧結束利比亞內戰。（Reuters）

利比亞緊張局勢持續，國內衝突雙方，包括民族團結政府軍與武裝力量國民軍割據對峙。多個國家和國際組織代表應邀出席峰會，期望會議能推動結束內戰，達成永久停火。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，會上多國均同意嚴格執行武器禁運，不會向利比亞交戰雙方進一步提供軍事支援，並承諾以政治方式，化解分歧。

參與峰會的多國代表包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）、中央外事辦主任楊潔篪及聯合國秘書長古特雷斯等。

約翰遜在會前表示，利比亞國民已經受夠，這次峰會目標是停止戰鬥。

利比亞獨裁領袖卡達菲自2011年被推翻後，陷入長期內戰，獲聯合國承認、土耳其支持的民族團結政府陣營控制西部部分地區；獲俄羅斯和埃及等國支持的國民軍陣營則控制東部、中部地區及南部主要城市，並逐漸成為以俄土為首的兩大陣營的代理戰爭。