普京：在利比亞參戰的俄籍僱傭軍人不代表俄官方立場

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）1月11日表示，目前在利比亞境內參戰的俄籍僱傭軍人不代表俄國官方立場。同日土耳其方面呼籲俄方能夠對利比亞內戰起到調停作用。

在利比亞前領導人卡達菲倒台四年後，該國爆發了第二次內戰，其動盪局勢持續至今。

路透社1月11日報道，俄羅斯總統普京當天被問及「俄私人武裝組織瓦格納集團（Wagner Group）是否在利比亞境內參戰」時表示，如果利比亞境內有俄羅斯人（參戰），那麼他們不代表俄羅斯官方立場，並且不會從俄國當局那裏拿到薪水。

對此報道指出，瓦格納集團目前正被由利比亞退役將軍哈夫塔（Khalifa Haftar）領導的「國民軍」（Libyan National Army，LNA）僱傭，並且被指在烏克蘭與敘利亞境內曾支持過俄羅斯軍隊，此外該組織大多數成員是退役軍人。

另一方面，土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）11日呼籲俄羅斯能夠說服「國民軍」與利比亞民族團結政府（Government of National Accord，GNA）在1月12日前達成停火協議。

此前土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）曾宣布該國軍隊將進駐利比亞，並支持控制該國首都的黎波里（Tripoli）的利比亞民族團結政府。