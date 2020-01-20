李善權被傳接任朝鮮外相　韓媒：他曾公開支持金正日政敵

韓國《朝鮮日報》1月20日報道稱，對朝消息人士19日透露，對韓強硬派、朝鮮祖國和平統一委員長李善權被任命為新任外相。

對於朝鮮提拔祖國和平統一委員長李善權為外相一事，專家分析認為：「其中包含了朝鮮國務委員會委員長金正恩對美正面突破的意志。」

李善權藉手表諷刺趙明均遲到一事在韓國引起熱議。（新華社）

韓國統一部發言人李相旻20日在記者會上表示，韓國政府正在核實朝鮮外務相換人的有關消息，並密切關注朝鮮祖國和平統一委員會（祖平統）主席李善權的職位是否發生變動。

李相旻表示，朝方尚未公開發布相關消息，因此有必要繼續了解相關情況，韓國政府今後將繼續關注朝鮮官員的人事任免情況。

報道指出，李善權是一個毫無外交經驗的軍隊出身人士，還以「口沒遮攔」出名。

2018年9月在平壤舉行韓朝首腦會談時，李善權的「你們咽得下冷麪嗎？」言論就在韓國引起熱議。

據悉，當時在朝鮮平壤的玉流館活動中，韓國企業家們正在吃冷麪，李善權突然現身正色道，問了這句「你們咽得下去冷麪嗎？」據悉，與李善權同桌就餐的有朝鮮平壤勞動黨委員長金能五、韓國經營者總協會會長孫京植、SK集團總裁崔泰源、三星電子副總裁李在鎔、大韓商會會長朴容萬、LG總裁具光謨等人。

除了「冷麪事件」之外，還有李善權「手錶諷刺事件」也引起韓國民眾的不滿。

李善權在與韓國統一部部長趙明均舉行會談時，因趙明均遲到幾分鐘，發出「手錶隨主人，應該先買塊兒手錶」的嘲笑，也引發不少的爭議。

朝鮮脱北詩人張鎮成曾發表文章，透露李善權曾是金正恩父親金正日的同父異母兄弟——金平日的支持者。張鎮成透露在2002年遇到當時擔任朝鮮人民軍出版社南朝鮮部門記者的李善權。李善權曾批判金正日政權稱，如果金平日成為朝鮮政權的繼承者，朝鮮將不會落魄到現在這種地步。

李善權2006年作為朝方代表出席韓朝軍事工作會談以來曾多次參加韓朝各層級的會談。李善權2016年12月獲任祖平統主席，2018年和2019年分別當選勞動黨中央委候補委員和第14屆最高人民會議代議員及外交委員會委員。