朝鮮最高人民會議議員黃順姬逝世　金正恩偕夫人前往弔唁

朝鮮中央通訊社1月18日報道，朝鮮最高人民會議議員、朝鮮革命博物館館長、抗日革命戰士黃順姬逝世，朝鮮最高領導人金正恩偕夫人李雪主17日前往弔唁。

報道稱，金正恩和李雪主一起肅立默哀悼念黃順姬。金正恩懷着失去一片丹心忠誠擁護朝鮮勞動黨的寶貴革命先輩的悲痛心情，繞靈寢一周。

美朝關係在河內美朝首腦會晤之後急速下降。（Reuters）

報道稱，金正恩18日還會見家屬，表示深切哀悼和誠摯慰問。朝鮮勞動黨中央副委員長朴奉珠、李萬建、李日煥、崔輝、李炳哲、朴太德、朴泰成、金英哲、金衡俊一同前往弔唁。

韓國《中央日報》19日報道稱，朝鮮黨政軍70名幹部組成的國家葬儀委員會出席了黃順姬的葬禮現場，而最近一直有調職傳聞的朝鮮勞動黨副委員長李洙墉、朝鮮外務相李勇浩不在國家葬儀委員會名單內。

報道稱，朝鮮勞動黨副委員長李洙墉、朝鮮外務相李勇浩作為對美事務的主要負責人，雖然出席2019年年末召開的勞動黨第七屆第五次全體會議，但是最後一天新領導層的團體照片中沒有兩人的身影，因此有聲音稱，可能二人不再擔任對美事務負責人職務。

在黃順姬的葬禮名單上沒有出現的勞動黨黨副委員長級別人物有朴光虎、李洙墉、金平海、太鍾洙、安正洙5人。

報道稱，在2019年12月31日的「黨中央領導機構」幹部留念中也沒有這五個人。

有聲音認為，被稱為「朝鮮女政治家」的黃順姬的葬禮可以說是金正恩2020年政權核心人物換血的「預告篇」。

韓國《朝鮮日報》3日報道稱，朝鮮駐俄羅斯大使出身的外務省副相金亨俊代替了李洙墉，被提拔為外交司令塔——黨中央委員會副委員長兼黨國際部部長。在全體會議結束後與金正恩拍攝的合影中，除了李洙墉以外，此前全權負責無核化外交的外務相（黨政治局委員）李勇浩也不見蹤影。

有分析稱，李勇浩或因被追究河內「特金會」無果而終的責任，繼黨統一戰線部受到審查後，負責善後工作的外務省也未能找到突破口，遭到了人事調整。