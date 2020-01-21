【哈里梅根出走】計劃成立影視公司　Netflix等多家公司爭相合作

英媒爆料哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）計劃成立電影與電視節目製作公司，就心理健康、氣候變遷等「有價值」的議題製作紀錄片，二人將擔任旁述。

哈里夫婦辭去王室公職後，將無法再獲得用於支持王室職務的公共資金。（AP）

據英國《每日郵報》周日（19日）報道，哈里夫婦正在考慮成立影視製作公司，二人希望效仿美國前總統奧巴馬（Barack Obama）和其夫人米歇爾（Michelle Obama），奧巴馬夫婦離開白宮後，透過出售自傳版權和建立自己的製作公司來賺取收入。報道稱，美國串流影視平台巨頭Netflix內容總監薩蘭多斯（Ted Sarandos ）在上周六（18日）出席美國演員工會獎頒獎典禮時透露，Netflix非常有興趣與哈里與梅根合作，「誰會沒興趣呢？當然有興趣」，歡迎二人正式卸下王室職務後與Netflix洽談。

Netflix平台目前擁有約1.58億名付費用戶，薩蘭多斯坦言希望哈利夫婦能夠參與影劇集《王冠》（The Crown）的拍攝工作，直接提供「王室的內幕消息」，修正劇組對於英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）可能的錯誤描述。《王冠》是一部闡述英女王伊莉莎白二世統治時期的傳記劇集，自播出以來外界口碑不俗。

另外，報道稱在半年前梅根與迪士尼公司秘密簽約，替一部尚未公開的新電影配音，而且已收取了片酬，而片酬是「捐」給了當時還是王室成員的哈里王子名下的其中一個基金。