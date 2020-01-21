法美數碼稅爭議　雙方同意延長談判至年底

法國通過數碼稅法案，引起美國不滿。法國外交消息人士1月20日表示，總統馬克龍（Emmanuel Macron）和美國總統特朗普（Donald Trump）已同意把談判延長至年底。

法國總統馬克龍和美國總統特朗普1月19日通電話，同意延長談判至年底。圖為兩人2018年4月24日在白宮的合照。（Getty）

該名消息人士指出，馬克龍與特朗普19日通電話，同意讓談判有機會在國際框架內尋求解決方案，避免一場對任何人都沒好處的貿易戰。

馬克龍20日在Twitter表示，兩人已就數碼稅展開重大的討論。他說：「我們會一起努力達成良好協議，以避免關稅升級。」

法國國會2019年7月通過數碼稅法案，對在法國網上收入超過2500萬歐元，及全球總收入超過7.5億歐元的企業徵收3%的數碼税。華府自此之後揚言要採取措施回應，對法國產品加徵關稅。

美國政府指，法國徵收數碼稅的做法單獨針對美國企業，如Google、蘋果（Apple Inc.）、Facebook、亞馬遜（Amazon）和Netflix。華府威脅稱，要向從法國進口的招牌商品徵收最高100%的關稅。這包括香檳和金文拔芝士（Camembert cheese）。

過去幾周一直參與談判的法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）則沒有馬克龍樂觀。他形容雙方談判非常艱難。他22日赴瑞士小鎮達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF），屆時將與美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）碰面。

法美兩國預計會繼續透過經濟合作與發展組織（OECD）進行談判，尋求達成協議。法國表示，只要達成國際協議，政府就會減稅。