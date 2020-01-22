美國參議院審理特朗普彈劾案　了解彈劾歷史與制度

美國參議院1月21日審理總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案。什麼是彈劾？過去有誰曾被彈劾？法官、陪審員和檢察官分別是誰？參議院彈劾審理有何程序？本文整理一系列相關資料，為讀者一一解答以上問題。

什麼是彈劾？

彈劾的英文impeach在過去有阻止、阻礙和預防的意思。它在1560年代被定義為指責公職人員行為不檢。線上字源學字典（Online Etymology Dictionary）指，impeach或是來自中世紀的拉丁語。

彈劾的意思是，專門的國家機關向國家工作人員的違法失職行為，追究法律責任的行動。而資本主義國家由國會肩負彈劾的職責。

簡單而言，一個國家的立法機構在公務員違法或失職的情況下，按照憲法規定罷免該名人士，而且可以不經行政機構同意。這就是彈劾。

美國的彈劾制度

根據美國憲法規定，眾議院具有彈劾的唯一權力，而參議院則擁有審判所有彈劾案的唯一權力。

有份制定美國憲法的開國元勳之一漢密爾頓（Alexander Hamilton）曾解釋彈劾的定義，他說彈劾是公職人員被指違反公共信任後，國家進行追究的一種方法。

美國憲法第二章第四條列明，倘若總統、副總統或所有公務員因犯下叛國、行賄或其它重罪和輕罪被彈劾，都應該罷免其職位。

特朗普成為美國史上第3名遭眾議院彈劾的總統，圖為他1月13日在白宮接受傳媒採訪。（Reuters）

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彈劾歷史

彈劾源自於英國，英國在1376年首次出現彈劾的案例。美國的殖民地以及早期的州政府均遵循英國彈劾法的審判方式。全球有不少民主國家有彈劾制度，如美國、巴西和韓國等。

巴西前總統羅塞夫（Dilma Rousseff）2016年8月31日因涉貪而遭國會彈劾，而韓國前總統朴槿惠則是在2017年3月10日被韓國憲法法院彈劾。

美國第十七任總統約翰遜（Andrew Johnson）與第四十二任總統克林頓（Bill Clinton）都在眾議院表決中被彈劾，不過參議院均判兩人無罪。至於第三十七任總統尼克松（Richard Nixon）則在眾議院表決彈劾前已經請辭，彈劾一事不了了之。而特朗普成為美國史上第3名遭眾議院彈劾的總統。

彈劾法官、陪審團與檢察官

彈劾和司法機關處理犯罪案件不同，但同樣有檢察官、法官以及陪審團。

美國參議院2020年1月21日審理特朗普的彈劾案。參議院的彈劾審理雖然形式上和普通法庭審判案件差不多，不過兩者並不相同。

美國一般的刑事或民事案件都由地區法院審判。法官有權對案件中的所有爭議作出裁決。被告有權要求由陪審團決定其命運。而陪審團由與被告沒有個人關係的普通公民組成。以州或聯邦的刑事案件為例，陪審團須一致讚成，才能判決被告有罪。陪審團若長時間討論仍無法作出裁決，法官有權解散陪審團。

佩洛西1月15日任命7名民主黨人為彈劾代理人，即彈劾案中的檢察官。主持這場「訴訟」的人是最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts），陪審團則由100名參議員組成。彈劾案中，陪審團權力大於普通案件的陪審團。他們擁有表決權，甚至否決法官作出的指控。這與普通案件不同。倘若他們當中有51名或以上的參議員反對羅伯茨作出的裁決，有關決定就會被推翻。

美國眾議院1月15日通過決議，把彈劾條款交給參議院，以進行下一步審判程序。（AP）

參議院審理彈劾案的程序

以是次彈劾案為例，案件由羅伯茨全程審理。控方由包括眾議院情報委員會主席、民主黨眾議員希夫（Adam Schif）以及眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）在內七位彈劾管理人組成，而辯方的律師團隊則由白宮籌組。特朗普的律師團隊由數名重量級人物組成，包括導致前總統克林頓（Bill Clinton）被彈劾的前獨立檢察官斯塔爾（Ken Starr）和哈佛大學前法學院教授德肖維茨（Alan Dershowitz）。

參議員作為陪審團成員，需聽取控辯雙方的辯論和其證人的證供。之後再判定特朗普是否有罪。假如彈劾案中，任何一項指控獲三分之二的參議員支持，總統就要辭職下台。不過由於參議院現時由共和黨主導，所以民主黨最終能夠成功罷免特朗普的機會甚微。