【彈劾特朗普】參議院21日審理　特朗普團隊：是攻擊民主的做法

美國參議院將於1月21日審理美國總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案，民主黨要求罷免特朗普，而特朗普的律師團隊則首次正式回應說，民主黨人的做法不合法。

特朗普的法律團隊表態

特朗普的律師團隊2020年1月18日稱，眾議院批准的彈劾條款是無效的，同時還指責眾議院的民主黨人試圖非法地推翻2016年大選的結果。

據悉，在律師對傳喚出席參議院彈劾審理的6頁答覆函中稱，特朗普堅決否認所有彈劾指控，並要求認定其無罪。

特朗普律師提交的文件稱：「特朗普堅決並斷然否認提交彈劾中的兩項罪名的所有指控。總統保留其所有可用的辯護權……根據該回函及即將舉行的審理中所述理由，參議院應否決提交的彈劾案。」

答覆函中指出，「民主黨人在眾議院提交的彈劾動議，是對美國人民自由選擇其總統權利的危險攻擊。這是一場毫無掩飾和非法的企圖，旨在取消2016年選舉結果並干預僅剩數月的2020年選舉。」

答覆函還提到，「從憲法角度來看，提交彈劾本身是無效的。它甚至未提出任何犯罪或違反法律的指控，更不用說那些『特別嚴重犯罪和不當行為』了，而這一切都是按照憲法所要求的。」

據悉，特朗普的辯護團隊將在1月19日，提交一份更長、更正式的審判簡報。

2019年12月，民主黨把控的眾議院以兩項罪名——濫用職權和妨礙國會，對特朗普提出彈劾。2020年1月16日，美國參議院正式開啟了針對特朗普彈劾案的審理，正式審判將從1月21日下午1時開始，預計將持續六天，周日除外。

特朗普的律師團隊十分豪華，將由白宮法律顧問西波隆（Pat A. Cipollone），以及特朗普私人律師塞庫洛（Jay Alan Sekulow）領導，還邀請多名重量級人物加入律師團隊，包括前總統克林頓（Bill Clinton）彈劾案時的獨立檢察官斯塔爾（Kenneth Starr）、著名律師德肖維茨（Alan Dershowitz）及另一名前獨立檢察官羅伯特·雷（Robert Ray）。《紐約時報》形容律師團星光熠熠，「就像電視明星隊一樣」。

民主黨人發出111頁彈劾論據

在參議院即將審理彈劾案之際，美國民主黨人2020年1月18日向參議院發出了對其要求彈劾美國總統特朗普的詳細論據，眾議院情報委員會網站上刊登了這111頁文件。

文件稱：「特朗普利用官方權力對外國政府施壓，要求其為自己的個人政治利益干預美國大選。之後，他試圖通過妨礙國會調查其違規行為來隱瞞這一圖謀。」

該文件稱：「當總統犯下如此嚴重的濫用職權時，憲法提供了解決方案——彈劾和罷免。參議院應利用這一解決方案來捍衛2020年美國大選，捍衛我們的憲政方式，並消除總統對美國國家安全所構成的威脅。」

目前普遍預計，共和黨控制的參議院將宣布特朗普無罪。