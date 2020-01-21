數百中美洲移民渡河入墨西哥遭催淚彈驅散　孩童混亂中走失

數百名中美洲移民試圖經墨西哥偷渡至美國。他們1月20日在危地馬拉（Guatemala）邊境的蘇恰特河（Suchiate River）進入墨西哥時，遭墨西哥國民警衛隊阻止。雙方爆發衝突，警方向投石的移民發射催淚氣體，有孩童在混亂中走失。

數百名中美洲移民1月20日在危地馬拉邊境嘗試渡過蘇恰特河進入墨西哥時，被墨西哥國民警衛隊發射催淚氣體阻止。（AFP）

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根據墨西哥國家移民局（National Migration Institute），這批主要來自洪都拉斯（Honduras）的移民約有500人。他們為了逃離猖獗的幫派暴力以及很差的工作前景，上周起離開洪都拉斯。

路透社1月20日報道，現場拍攝的片段可見，有數百名移民嘗試渡河進入墨西哥，墨西哥國民警衛隊在岸邊試圖阻止他們，另外有分散的移民向警衛隊投擲石頭。有目擊者指，看到至少兩名母親在混亂中與年幼的孩童失散。

墨西哥國家移民局指，目前拘捕了402名移民，假如無法解決他們合法身份的問題，將會把他們遣返回國。

美國總統特朗普曾威脅指，假如墨西哥及中美洲國家無法抑止移民流入美國，將會在經濟上懲罰他們。今次的衝突突顯出墨西哥總統洛佩斯（López Obrador）在特朗普的施壓下，抑止移民所面臨的挑戰。