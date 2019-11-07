塞浦路斯取消26入籍者護照　傳1MDB案主角劉特佐靠主教搭路入籍

塞浦路斯政府承認該國的「黃金護照」投資移民計劃有漏洞，11月6日啟動程序，以取消26名外國入籍者的護照。彭博社引述塞浦路斯高級官員稱，一馬發展基金（1MDB）案中的關鍵人物、華裔富商劉特佐（Low Taek Jho）是其中一人。

塞浦路斯內政部長佩特里季斯（Constantinos Petrides）表示，內閣決定啟動程序取消26名人士的公民身分，強調政府將嚴格遵守塞浦路斯投資計劃的條款和要求。

官方沒有透露該26名人士的身分，但彭博社引述該國高級官員指，26名人士中，包括9名俄羅斯人、8名柬埔寨人、5名中國人、2名肯尼亞人、1名伊朗人和1名馬來西亞人，而該名馬來西亞人，便是1MDB案中被控涉嫌洗黑錢及挪用公款等罪行的華裔富商劉特佐。

馬來西亞富商劉特佐（右）被指是1MDB案的關鍵人物，分別被馬來西亞及美國司法部起訴洗錢、挪用公款及賄賂官員等罪行。圖為他2014年出席格林美頒獎典禮的照片。（Getty Images）

發展商「搭路」 大主教推薦獲公民權

塞浦路斯希臘語媒體《公民報》（Politis）3日報道指，劉特佐在2015年9月來到塞浦路斯洽商入籍事宜，當局提出要他在塞浦路斯銀行存款500萬歐元長達3年，並在當地購買最少50萬歐元的房子。

報道指，劉特佐透過全球護照及居留權公司Henley & Partners，以500萬歐元（約4330萬港元）購入沿海城市法馬古斯塔（Famagusta）南部的一座未完工別墅。當時正是1MDB醜聞曝光後數月，但劉特佐尚未被國際刑警通緝。

一般入籍審批需時，但劉特佐能夠迅速獲得護照，報道指他透過一名地產發展商認識塞浦路斯正教會大主教赫里索斯托莫斯二世（Chrysostomos II），並獲得後者「幫忙」。這名大主教致函時任內政部長哈西科斯（Socrates Hasicos），讓他能迅速入籍取得「黃金護照」成為公民。

赫里索斯托莫斯二世5日接受塞浦路斯Omega TV訪問時透露，發展商當時指劉特佐將會向教會買地建樓，並且交出3個名字，要求教會推薦他們獲得公民權。他又指，劉特佐當時向教會奉獻了30萬歐元，但強調自己曾向對方表明大主教不需要捐款，不過可以按其意願向神學院捐獻。

《公民報》刊登劉特佐獲得的塞浦路斯護照照片，可見有效期長達10年。（POLITIS照片）

下落仍然成謎

塞浦路斯總統阿納斯塔夏季斯（Nicos Anastasiades）4日回應事件時表示，當局應依照法例撤銷劉特佐的護照。

對於有傳聞指劉特佐藉護照躲藏在塞浦路斯，聯合早報引述馬來西亞警方表示，他並不在該國，但通過調查得悉劉特佐打算用其他名稱在當地購地。大馬警察總長哈米德（Abdul Hamid）表示，劉特佐仍然身處「原本匿藏的國家」拒絕透露劉特佐藏身的地點，但否認是阿聯酋（UAE）；他又提到劉特佐早前可在港澳地區自由活動，並且在泰國、越南和中國等地有很多資產。

劉特佐發言人1日時表示，劉在8月時獲得某國庇護，又指他自6月起與科威特、沙特阿拉伯和歐洲多國等往來。此外，美國司法部10月底與劉特佐達成和解協議，指對方願意放棄近10億美元資產，這筆款項被指是挪用一馬基金而獲得。