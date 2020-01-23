德國納稅人為中國對外宣傳埋單？　孔子學院再引質疑

中國政府主導的孔子學院在全世界範圍內受到質疑之際，德國自民黨人士如今提出不能用德國納税人的錢支持孔子學院搞宣傳工作的說法。

隸屬於德廣聯的德國廣播電台（Deutschlandfunk）在最近的報道中指出，孔子學院原本應該服務於中國和德國民眾之間的交流、合作以及富有批判性的對話。現在逐漸高漲的批評聲音指出，中國共產黨用着德國納稅人的錢在搞宣傳工作。

提出上述批評的是德國聯邦議員自民黨籍議員勃蘭登堡（Jens Brandenburg）。他提交的一份議會問詢給中德關係帶來了不穩定因素。問詢函的主題是："中國孔子學院在德國高校的行為"。聯邦教育部去年底就此給出的答案是，德國境內的19家孔子學院為了推廣"中國特色外交"，"在中國的軟實力政策中扮演了重要的角色"。

勃蘭登堡議員指出："目前的問題就是：我們繼續用德國納稅人的錢在高校中為中國共產黨提供直接進行政治宣傳工作的平台。這些事情不應該在德國高校發生。"

中國在全球積極設立孔子學院，圖為2019年5月，葡萄牙波爾圖大學的孔子學院揭幕儀式。不過，質疑孔子學院真實用途的聲音也不斷出現。（新華社）

根據德國聯邦政府提供的消息，孔子學院在德國有着特殊的角色。中國「漢辦」提供資金、老師和教材。德國大學提供基礎配套設施和場地。孔子學院在德國以註冊協會的形式存在。院長分別由一位德國和中國的學者擔任。學院在舉辦展覽和相關活動時，會向中國和德國的相關機構申請資金支持。

德國杜塞爾多夫孔子學院院長培高德（Cord Eberspaecher）接受德國之聲採訪時透露的資訊確認上述說法。他表示其學院的運營經費主要來自中國漢辦，包括他個人的工資。而漢辦按照中國官方的說法直屬教育部，「致力於為世界各國提供漢語言文化的教學資源和服務」。

培高德也承認，中國方面的訴求當然也會在境外的孔子學院有所體現。但是他強調孔子學院首先是一個文化和教育學院。人們在談及孔子學院的時候總是希望把它和政治聯繫在一起。在疑問它是否應該討論有關人權、政治等敏感話題的同時，沒有人用同樣的標準衡量比如德國境內的波蘭文化學院，看看它們是否關注波蘭司法系統目前所面臨的一系列問題。