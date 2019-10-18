中國孔子基金會：取消全國儒學社團聯席會議秘書處

中國孔子基金會10月17日發佈關於取消「全國儒學社團聯席會議秘書處（簡稱秘書處）」的聲明，表示因設置「秘書處」超出了中國孔子基金會的職責範圍，根據中國國家文旅部的要求取消這一設置，不再負責組織全國省級以上儒學社團聯席會議。

據悉，2013年，中國孔子基金會作為發起單位之一，發起建立了全國省級以上儒學社團聯席會議機制，當時根據各省儒學社團的建議在中國孔子基金會設置了「全國省級以上儒學社團聯席會議秘書處」。

聲明稱，到目前為止，全國省級以上儒學社團聯席會議在全國各地由各省儒學社團承辦召開了七次會議，出版了六部會議論文集，對加強儒學社團之間的橫向交流，推動儒學的研究與發展起到了積極的作用。

中國官方資料顯示，孔子基金會是由國家撥款作為啟動資金支持的全國性乃至國際性的學術基金組織。旨在通過募集基金，組織或支持國內及海外儒學研究，為弘揚中國優秀傳統文化、建設有中國特色的社會主義精神文明服務，為增進海內外華人團結、促進各國文化交流服務。

該基金會於1984年9月在中國國務院前副總理谷牧指導下經中共中央批准在山東曲阜市成立，後遷至北京。1996年8月經中央領導批准由北京轉會濟南，秘書處受中共山東省委領導。谷牧曾長期擔任名譽會長，目前劉愛軍為副理事長兼秘書長。