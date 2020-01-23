蓬佩奧警告中南美洲：提防中國債務外交

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月22日抵達訪問中南美洲的最後一站牙買加，再次以強硬字眼警告各國接受中國貸款時必須謹慎。

美國國務卿蓬佩奧多次認為，各國須提防中國華而不實的經濟承諾，避免陷入債務危機。（Reuters）

路透社23日報道，蓬佩奧在牙買加講話警告各國，不要輕易接受中國提供的「快錢」(easy money，暗指低息貸款)，因為可能適得其反。他提醒：「仔細看看這些投資，是否實際上破壞了環境？而且並沒有為國民創造就業機會。」

蓬佩奧21日在哥斯達黎加亦發表類似言論，當時他說，中國資助貸款時的經濟承諾「華而不實」，往往讓借款國產生對債務的依賴。

中國駐哥斯達黎加使館對蓬佩奧的言論表示不滿，指他的言論沒根據，亦不得人心。又稱他一貫說話不負責任的作風，毫無根據地妄加指責中國制造債務和依附、侵害主權。

聲明表示，中哥兩國2018年簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄，雙方正在發展平等互信、合作共贏的戰略伙伴關係，稱這是兩國政府和人民的選擇。

蓬佩奧22日牙買加講話還提到美中貿易戰：「我們（美國人）熱愛中國人民，但在貿易問題上，我們希望能和中國在公平對等的基礎上競爭。」