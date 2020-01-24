WhatsApp保安成疑？　聯合國官員不使用

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）1月23日表示，聯合國2019年6月已指示官員不要使用WhatsApp，並指原因是「它不被視為一個安全的機制。」

亞馬遜創辦人貝佐斯的手機2018年被入侵。聯合國專家2020年1月22日提出質疑，認為事件可能與沙特王儲穆罕默德有關。圖為貝佐斯2018年9月13日在美國華盛頓出席活動。（Reuters）

聯合國獨立專家22日指控，沙特阿拉伯涉嫌利用WhatsApp入侵亞馬遜公司創辦人、「華盛頓郵報」老闆貝佐斯（Jeff Bezos）的手機，更指沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）「可能涉及」有關事件。

哈克23日被問到聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）是否曾以WhatsApp與沙特王儲或其他世界領袖聯絡，他回應指：「聯合國高層官員先前已接獲指示不要使用WhatsApp，它不被視為一個安全的機制。因此不會（使用），我不認為秘書長會用它。」

哈克其後補充，有關不要使用WhatsApp的指示是在2019年6月發送至聯合國官員。

WhatsApp被問及有關聯合國的此舉時回應指，它為逾15億名用戶提供在業界領先的安全措施。

WhatsApp傳訊主管沃格（Carl Woog）表示，每則私人訊息都受到端對端（End-to-End）的加密保護，以防止WhatsApp或其他人查看對話訊息，並指加密技術獲得安全專家高度評價，強調是世界各地民眾的最佳選擇。