亞馬遜CEO貝佐斯手機被入侵　聯合國人權專家要求調查沙特王儲

亞馬遜創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）的手機在2018年被入侵，兩名聯合國專家於1月22日表示，指事件很有可能是沙特王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）有關，因此認為有需要調查對方。

亞馬遜CEO貝佐斯旗下《華盛頓郵報》記者卡舒吉2018年死於土耳其，貝佐斯和卡舒吉遺孀在2019年10月於伊斯坦布爾出席悼念活動。（Reuters）

聯合國人權專家卡拉馬爾（Agnès Callamard）及凱伊（David Kaye）22日發表聲明，稱根據手上所得資料，認為薩勒曼很有可能監視貝佐斯，企圖影響對方旗下《華盛頓郵報》（Washington Post）報道沙特阿拉伯的方式。

他們亦認為，有關指控進一步證實其他關於針對反對派或對沙特政府有重要戰略價值人士的監視模式。

貝佐斯手機2018年5月1日收到穆罕默德王儲WhatsApp帳號傳來看似無害事實上卻含有惡意檔案的影片之後，立即開始秘密分享大量數據。

有報道指，兩人關係因沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）之死急轉直下。卡舒吉經常在《華郵》專欄批評穆罕默德王儲的專制領導。《華郵》報道卡舒吉2018年10月如何在沙特駐伊斯坦堡大使館被沙特秘密小組殺害後，貝佐斯和《華郵》被沙特Twitter小組盯上。

沙特外長費薩爾（Faisal bin Farhan Al-Saud）否認薩勒曼監視貝佐斯的指控，形容有關說法荒謬。