【武漢肺炎】過百名武漢旅客飛抵菲律賓　當地官員：送他們回去

武漢新型冠狀病毒疫情未有受控趨勢，菲律賓1月23日宣布無限期暫停來往武漢的航班，不過當局指有135名中國旅客在有關措施實行前抵達，因此會將他們送回去。

武漢肺炎：菲律賓當局在機場加強檢測旅客健康情況，並決定無限期停飛來往武漢的航班。（AP）

《菲律賓每日詢問報》（Philippine Daily Inquirer）24日報道，菲律賓民用航空局（CAAP）發言人阿波洛尼奧（Eric Apolonio）受訪時表示，該批武漢旅客在23日抵達卡利博（Kalibo）機場，當局會在25日前分批送他們回武漢。

卡利博機場所屬的阿卡蘭省（Aklan）衛生部門負責人Cornelio Cuachon向菲律賓有線新聞網絡（CNN Philippines）表示，該批135名旅客因為沒出現武漢肺炎症狀，因此沒被隔離或送院檢查。但他強調，即使當地自5日起實施嚴格的健康檢查，但並非完全保證阻止病毒進入。

另外阿波洛尼奧被問到在禁飛令實施前從武漢飛抵卡利博的實際人數時，指可能有大約三至六班包機大約五至六百人，當地兩間航空公司泛太平洋航空（Pan Pacific Airlines）及菲律賓皇家航空（Royal Air）取得武漢機場方面許可後，24日開始一連兩日將受影響旅客送回出發地。