【武漢肺炎】世衛料中國確診人數將增加

世界衛生組織（World Health Organization）發言人1月24日表示，估計中國感染新型冠狀病毒的人數將會增加，並指要評估病毒的嚴重程度仍是言之尚早。

發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）在日內瓦舉行的記者簡報會上表示，焦點大部份並不在於確診個案數字，世衛知道數字會增加。他指，世衛和專家或研究中東呼吸綜合症（MERS）的疫苗和治療方法是否可以用作應付新型冠狀病毒。

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美國藥廠吉利德科技公司（Gilead Sciences Inc）發言人指，公司正與美國和中國的研究員和臨床醫生積極討論武漢肺炎疫情，以及使用伊波拉（Ebola）藥物「remdesivir」是作為研究治療的可能。

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）向路透社表示，研究所正與吉利德合作測試抗病毒藥物用來治療新型冠狀病毒。研究所曾在伊波拉患者身上測試「remdesivir」，但成效不大。福西指，有跡象顯示藥物對新型冠狀病毒的功效或更大。藥物在動物實驗中成功對沙士（SARS）的冠狀病毒產生作用。

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