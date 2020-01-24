【武漢肺炎】科學家研發疫苗　藥廠研究用伊波拉藥物治療

武漢爆發的新型冠狀病毒疫情持續擴散。目前有最少三個研究團隊開始研發應對新型冠狀病毒的疫苗。美國藥廠吉利德科技公司（Gilead Sciences Inc）1月24日表示，正在評估原本研究用來治療伊波拉（Ebola）的藥物「remdesivir」是否可以用來治療新型病毒。

流行病防範創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations）有份資助的三個研究團隊開始研發疫苗，包括莫德納公司（Moderna）和美國國家過敏症和傳染病研究所的研究團隊、美國伊諾維奧製藥公司（Inovio Pharma）以及澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）。目標是在6月有最少一款疫苗用作臨床試驗，並在一年內經過測試和批准使用。

↓↓點擊下圖睇各款口罩抗疫能力↓↓

+ 5 + 4 + 3

吉利德發言人指，公司正與美國和中國的研究員和臨床醫生積極討論武漢肺炎疫情，以及使用「remdesivir」作為研究治療的可能。

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）向路透社表示，研究所正與吉利德合作測試抗病毒藥物用來治療新型冠狀病毒。研究所曾在伊波拉患者身上測試「remdesivir」，但成效不大。福西指，有跡象顯示藥物對新型冠狀病毒的功效或更大。藥物在動物實驗中成功對沙士（SARS）的冠狀病毒產生作用。

↓↓↓更多有關口罩的資訊，請點擊放大觀看：