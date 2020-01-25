【武漢肺炎】美國第二宗確診個案　患者12月下旬曾赴武漢

武漢病炎病毒傳至歐洲，法國成為12月疫情在中國開始出現後，第一個錄得確診病例歐洲國家，24日確認3名病人「中招」。美國衛生官員公布該國出現第2宗確診個案。

美國出現第二宗確診個案，患者2019年12月下旬去過中國湖北武漢。她在飛抵芝加哥沒有症狀。圖為1月24日抵達芝加哥奧黑爾國際機場的乘客。兩人都有戴上口罩。（Reuters）

美國第二宗確診個案的病人是一名60多歲女子，她在12月下旬候到過中國武漢，1月13日返回美國。她數天後覺得不適並求醫，之後確診。她現時已被隔離並接受治療，情況穩定。

美國疾病控制和預防中心（CDC）正在監察22個州內63個疑似個案。官員稱如有確診個案，定會即時公布。美國國家免疫與呼吸道疾病中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）總監梅索尼耶（Nancy Messonnier）24日說：「我們預期美國會有更多個案而我們看來看到更多與出行人士密切接觸的人傳人個案。」

除了美國，法國成為歐洲第一個出現確診個案的國家，共有3宗。法國衛生部長比贊（Agnes Buzyn）指出，首2名患者曾往中國，已被隔離。第三名患者是前述2個個案中第二名病人的近親，此人身在巴黎。她說看來該國會發現更多個案。