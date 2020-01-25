【武漢肺炎】澳洲確診首宗個案　患者為50多歲中國男子

武漢新型冠狀病毒感染情況擴散至澳洲，維多利亞省衛生部門1月25日指，一名年約50多歲的中國男子證實確診。澳洲政府提升對武漢及湖北省的旅遊警示到最高級別的第四級，呼籲民眾不要前往當地。

維省衛生部長米卡科斯（Jenny Mikakos）指，該名男子從武漢乘坐中國南方航空CZ3706航班前往廣州，再轉機到墨爾本，19日抵埗，當時並沒有任何病徵。該男子在墨爾本都是與親戚留在家中。

目前該名男子正於蒙納殊醫務中心（Monash Medical Centre）接受隔離治療，情況穩定，而維省內暫時未有其他疑似個案。

米卡科斯表示，當局會在未來數日聯絡與該名患者乘坐同一班機的乘客，調查他們的健康狀況。她強調，病毒在省內的傳播風險仍然很低，墨爾本機場會在衛生官員駐守，同設立熱線讓民眾查詢新型冠狀病毒的情況。

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米卡科斯認為，澳洲曾經處理過包括沙士在內的疫情，因此當地的衛生系統已經準備好應對現時的情況。

另外，新南威爾斯省證實有5人正等候病毒測試結果，昆士蘭省則有兩宗懷疑個案。