美記者揭國務卿蓬佩奧受訪後　私下會面不斷「爆粗」與咒罵

美國全國公共廣播電台記者凱利（Mary Louise Kelly）指控，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月24日接受她訪問後咒罵她，並且不斷「使用F字為首的粗口（F-word）」大聲辱罵。

蓬佩奧在烏克蘭問題上的做法被外界詬病。圖為蓬佩奧哥倫比亞首都波哥大舉行的第三屆西半球反恐部長級會議上發表講話。（Reuters）

凱利為全國公共廣播電台（National Public Radio，NPR)）節目All Things Considered）對蓬佩奧進行約9分鐘採訪，期間她催促國務卿回答有關解僱美國駐烏克蘭前大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）之事。

他拒絕回答多條有關烏克蘭的問題，稱他僅同意討論關於伊朗的政策。不過凱利提出異議，指這是今次訪問的項目之一。

約萬諾維奇2019年5月被美國總統特朗普（Donald Trump）革職，她的免職是促使美國聯邦眾議院啟動彈劾程序的關鍵事件。

NPR事後發布的報道指出，「在她（凱利）提出有關烏克蘭的問題後，訪問結束。蓬佩奧站起來、俯身並默默地瞪着凱利數秒，然後離開房間。」

凱利（左）訪問美國務卿蓬佩奧出現甚有「火藥味」的場面。凱利事後稱蓬佩奧對她咒罵，說話用字夾雜粗口。圖為她2016年在美國華盛頓訪問一名作者。（Getty）

蓬佩奧走後，他的一名助理建議凱利在不攜帶錄音裝置的情況下進入蓬佩奧在國務院的宿舍。

NPR在報道中指出，「在房內，蓬佩奧就他被問及烏克蘭的問題不悅地叫喊。他重複一些專有名詞並問凱利：『你認為美國人會在乎烏克蘭嗎？』。」

全國公共廣播電台在24日播出的電台節目中報道，凱利就兩人沒有任個紀錄的會面情況，提供更多詳情：「我被帶到國務卿的私人起居室，他已在那裏等着，而他用上跟接受我訪問一樣長的時間來對我叫喊。」

她說：「他在這句字（編按：她指的應是『你認為美國人會在乎烏克蘭嗎？』）以及很多其他句字，使用F字開頭的粗口。」

凱利接着說：「他問我能否在地圖找到烏克蘭在哪。我說可以。他喚來他的助手，帶一張沒有字、沒有標明國家或地區的世界地圖。」她說：「我指出烏克蘭在哪後，他將地圖拿走。」然後他轉身並說他有事要做，「而我則再次多謝他撥出時間然後離開。」