【武漢肺炎】美國關閉當地領事館　28日派機接員工及美公民回國

美國國務院1月26日表示，將會用飛機送駐武漢領事館的人員回美國，並提供有限量的機位給美國公民。該航班會在28日起飛，由武漢前往三藩市。

武漢肺炎疫情持續。圖為武漢大學中南醫院醫護人員1月24日在深切治療部的工作情況。（AP）

↓↓點擊下圖睇各款口罩抗疫能力↓↓

+ 5 + 4 + 3

美國駐武漢領事館官方微博1月24日曾發文指：「美國駐武漢領事館已暫停運營。請關注@美國駐華大使館以獲取更多更新。」

美國駐華大使館26日一則通告表示，該班飛機上有限量的空間運送美國公民直抵三藩市。假如屆時機位不足，高風險感染新型冠狀病毒的公民將會優先。

美國媒體《華爾街日報》1月25日曾引述消息人士報道，美國政府正安排一架專機，準備在1月26日撤走仍在武漢的美國公民及外交官等人。

報道指，估計約有1000名美國公民仍在武漢，美國領事館正聯絡有關人士，以安排機位。報道稱，目前未知該班專機將飛到美國的何處。

報道提到，該架專機為波音767飛機，大約可以接載230人，除了美國僑民，也會包括美國外交官及他們的家人，屆時機上也會有美國的醫護人員。消息人士稱，撤走人士將要負擔費用，又指美國政府的行動已取得中國外交部及其他政府部門的批准。

報道並提到，若然有剩餘機位，也有可能安排非美國公民登機，例如是其他國家的外交人員。

↓↓↓更多有關口罩的資訊，請點擊放大觀看：