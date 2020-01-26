【武漢肺炎】美國衛生官員：加州出現全國第三宗確診個案

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美國加州橙縣衛生保健局（Orange County Health Care Agency）在26日公布該國第三宗武漢肺炎確診個案，患者身加州橙縣。

根據橙縣Health Care Agency的新聞稿，病人來自中國武漢，現時在醫院接受隔離，情況良好。

美國第二宗確診個案的病人是一名60多歲女子，她在12月下旬候到過中國武漢，1月13日返回美國。她數天後覺得不適並求醫，之後確診。她現時已被隔離並接受治療，情況穩定。

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）21日確診該國首宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，該名年約30歲的男患者來自華盛頓州，曾到武漢旅遊，目前情況穩定。

美國第一位確診患者是華盛頓州斯諾霍米什縣（Snohomish County）居民，上周因出現肺炎病徵入院，他在20日確診感染新型冠狀病毒；當局未有披露患者身份，只表示其病情穩定，現正接受隔離治療，對公眾構成的風險很低。

美國因應中國疫情，決定撤走駐武漢領事館人員以及關閉領究館。美國國務院26日表示，將會用飛機送駐武漢領事館的人員回美國，並提供有限量的機位給美國公民。航班會在28日起飛，由武漢前往三藩市。此外美國駐武漢領事館已關閉，館方微博1月24日曾發文指：「美國駐武漢領事館已暫停運營。請關注@美國駐華大使館以獲取更多更新。」

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