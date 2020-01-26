【武漢肺炎】美國衛生官員：加州出現全國第三宗確診個案

美國加州橙縣衛生保健局（Orange County Health Care Agency）在26日公布該國第三宗武漢肺炎確診個案，患者身加州橙縣。

根據橙縣Health Care Agency的新聞稿，病人來自中國武漢，現時在醫院接受隔離，情況良好。

PRESS RELEASE: The OC Health Care Agency’s Communicable Disease Control Division received confirmation from the Centers for Disease Control and Prevention this evening that an Orange County, California case has tested positive for the novel #coronavirus. https://t.co/bwnzaFzUEG — Health Care Agency (@ochealth) January 26, 2020

美國第二宗確診個案的病人是一名60多歲女子，她在12月下旬候到過中國武漢，1月13日返回美國。她數天後覺得不適並求醫，之後確診。她現時已被隔離並接受治療，情況穩定。

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）21日確診該國首宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，該名年約30歲的男患者來自華盛頓州，曾到武漢旅遊，目前情況穩定。

美國第一位確診患者是華盛頓州斯諾霍米什縣（Snohomish County）居民，上周因出現肺炎病徵入院，他在20日確診感染新型冠狀病毒；當局未有披露患者身份，只表示其病情穩定，現正接受隔離治療，對公眾構成的風險很低。

美國因應中國疫情，決定撤走駐武漢領事館人員以及關閉領究館。美國國務院26日表示，將會用飛機送駐武漢領事館的人員回美國，並提供有限量的機位給美國公民。航班會在28日起飛，由武漢前往三藩市。此外美國駐武漢領事館已關閉，館方微博1月24日曾發文指：「美國駐武漢領事館已暫停運營。請關注@美國駐華大使館以獲取更多更新。」