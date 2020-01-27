【Kobe Bryant墜機亡】特朗普及奧巴馬就悲劇致以哀悼

退役的美國NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）1月26日在一宗墜機事故中身亡，他的13歲女兒吉安娜（Gianna Bryant）也在事故中遇難。美國總統特朗普（Donald Trump）26日就此悲劇表態。

特朗普1月26日在Twitter上說：「據報道，偉大的籃球運動員高比拜仁和另外三個人在加州的直升機事故中遇難。這真是可怕的消息！」

特朗普隨後又發推文說：「高比拜仁盡管是有史以來最偉大的籃球運動員之一，但他的人生才剛剛開始。他非常愛他的家人，對未來充滿了熱情。失去了他美麗的女兒吉安娜，讓這一刻變得更具毀滅性。梅拉尼婭和我向瓦妮莎（Vanessa Laine Bryant）和拜仁一家人致以最誠摯的慰問。願上帝與你們同在！」

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）當天也在Twitter上說：「高比拜仁是球場上的一個傳奇，他人生有意義的第二階段才剛剛開始。失去吉安娜對作為父母的我們來說更令人心碎。」

奧巴馬還說，這是不可想像的一天，他和妻子米歇爾（Michelle Obama）向拜仁的妻子瓦妮莎以及家人致以哀悼。

美國時間1月26日早上約10時，高比拜仁乘坐的塞考斯基S-76直升機（編號N72EX），墜毀於美國加州、洛杉磯縣卡拉巴薩斯鄰近Las Virgenes的一座山坡上，包括高比拜仁及其女兒吉安娜等9人全部罹難。高比拜仁享年41歲。