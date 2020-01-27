【Kobe Bryant空難】常乘坐直升機代步　背後原因其實是……

美國NBA傳奇巨星高比拜仁（Kobe Bryant）1月26日乘坐的直升機在加州墜毀，機上9人全部罹難。他生前常用私人直升機代步一向廣為人知，據他所說，背後原因是為幫助身體保持在適合比賽的狀態。

高比拜仁效力湖人隊時會乘坐私人直升機往返居所以及湖人主場。圖為高比拜仁2015年11月20日在洛杉磯作賽。（AP）

美國新聞網站「商業內幕」（Business Insider）27日引述美國雜誌《GQ》2010年3月1日一篇訪問，稱高比拜仁效力湖人隊時，會用直升機從橙縣（Orange County）的居所飛往湖人主場比賽場地以及其他地方，據稱是為了幫助保持身體狀態良好，以適合比賽。

該篇訪問指：「拜仁說，直升機只是保養身體的另一種工具。這無異於舉重、使用按摩浴缸或度身訂造的Nike（波鞋）。」

文中指出，「他的手指曾有骨折、膝蓋脆弱、背部及腳部疼痛，他無法在車內坐上2小時。」



訪問內容指出：「因此乘坐直升機可確保他到達湖人主場史達普斯中心（Staples Center）時感覺清新、身體溫暖及放鬆，讓他在踏入球場時動作能像水銀流動般流暢。」

高比拜仁的私人直升機亦曾外借，讓隊友乘坐去看醫生。

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出事的直升機塞考斯基S-76直升機為高比拜仁所有，在1991年製造，高比拜仁在役NBA時已經常乘搭該直升機代步。根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）資料，高比拜仁的直升機未曾發生意外。

塞考斯基S-76直升機又名精靈直升機，是美國塞考斯基飛機公司（Sikorsky）生產的一架商用直升機。香港政府飛行服務隊亦有使用同款直升機。

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