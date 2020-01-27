法媒：美駐伊拉克大使館被3枚火箭炮「直接擊中」

美國聯合作戰司令部在一份聲明中指出，26日有5枚喀秋莎（Katyusha）火箭炮打中美國駐伊拉克大使館外的河岸，沒有人受傷。惟法國媒體引述一保安部門消息人士指出，3枚火箭炮在傍晚「直接擊中美國大使館」，其中1枚在晚飯時間打中大使館的餐廳。 如消息屬實，這是美駐伊拉克大使館首次被直接擊中，也是1月內針對美駐伊大使館的第3次襲擊。美大使館位處保安嚴密的「綠區」卻發生這樣的事，情況也顯示在近月多次針對大使館或有美軍駐守軍事設施的事件中，當地危險情勢已在升級。

法媒引述一名伊拉克官員稱，至少1人受傷，但暫時未清楚此人傷勢有多嚴重，以及此人是位美國公民或是伊拉克人職員。路透社在報道中指出，事件中有3人受傷。

伊拉克過渡政府總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）快速反應，在一份聲明中譴責襲擊，指這是「侵犯」行為，會將「伊拉克捲入並成為戰區」。

美國在一份聲明中呼籲伊拉克保護美大使館，「履行其保護我們外交設施的義務。」

圖為2020年1月3日鏡頭下的美國駐伊拉克巴格達大使館，前方是底格里斯河。美國駐伊大使館1月26日傍晚受襲，惟外界暫時未知確切遇襲地點，究竟是大使館對出的河岸，還是大使館內部。（AP）

美國與伊朗近月發生「你來我往」的襲擊。先是一名防衛裝備承辦商2019年12月27日在伊拉克基爾庫克（Kirkuk）附近的一個軍事設施內被殺，美國指責是有伊拉克在背後支持、又與伊朗過從甚密的「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）發動的襲擊。

美國國防部2019年12月29日發聲明表示，美軍針對位於伊拉克及敘利亞的武裝組織發動空襲，以回應承包商遇襲身亡事件。

不足一周之後，美軍1月3日出動無人機，在伊拉克炸死伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。伊朗德黑蘭政府8日採取報復行動，向美軍兩個位於伊拉克的基地發射十多枚導彈。