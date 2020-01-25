伊朗1月8日射導彈炸襲伊拉克基地　34名美軍腦部受傷就醫

美國國防部1月24日證實，伊朗1月8日發射導彈襲擊伊拉克阿薩德空軍基地（Al Assad Airbase）事件中有34名美軍被確診腦部受損，當中部分仍在接受治療中。

民用衛星公司Planet Labs在1月8日公開伊拉克阿薩德空軍基地遭伊朗導彈攻擊後的圖片，顯示最少有5處地方被擊中受損。（AP）

美國總統特朗普（Donald Trump）8日曾說，事件中沒有士兵傷亡，惟美國中央司令部（U.S. Central Command）發言人16日表示，11名軍人因有腦震盪症狀已送往別處進行篩檢及治療。來到24日國防部首次更新受傷人數，較16日公布的多出三倍。



兩悺伊拉克基地之所以受襲，因美軍1月3日出動無人機炸死身在伊拉克巴格達國際機場的伊朗革命衛隊聖城軍（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），伊朗採取報復行動。

美軍16日在聲明指出，有數人因腦震盪症狀接受治療，來自阿薩德空軍基地的8人轉移至德國蘭施圖爾地區醫療中心（Landstuhl Regional Medical Center），其餘3人前往科威特阿里夫堅軍營 （Camp Arifjan）。

美國防部發言人霍夫曼（ Jonathan Hoffman）24日指出，襲擊中被確診腦部受傷的美軍中，17人已重返工作崗位。國防部在16日的聲明中提及、身在德國的8人24日送往美國就醫，另有9人仍在德國，他們會接受評估以及治療。

特朗普22日談及此事時，看來想淡化事件，他說：「聽到他們有頭痛以及一些問題。」

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