【高比拜仁墜機亡】飛行航道曾現詭異轉圈　目擊者：低飛後現火球

退役NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）今晨乘直升機墜機身亡，終年41歲，當時13歲的次女Gianna亦在機上，最終機上9人連同機師在內全部罹難。專門追蹤飛機航線的網站FlightRadar24就上載高比拜仁所乘坐的直升機使用的航線，發現中途曾經不斷繞圈，引起不少網民猜疑。

高比拜仁（Kobe Bryant）乘坐的直升機於墜毀之前曾經不斷繞圈，令人覺得十分奇怪。（FlightRadar24網站截圖）

高比拜仁（Kobe Bryant）乘坐的直升機於墜毀之前曾經不斷繞圈，令人覺得十分奇怪。（FlightRadar24網站截圖）

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高比拜仁於周日（26日）乘坐私人直升機前往一個籃球比賽，該直升機型號為Sikorsky S-76。根據FlightRadar24顯示的航道，直升機從橙縣（Orange County）起飛之後便向北飛行並爬升。不過到達格倫代爾（Glendale）上空的時候，直升機離奇地不斷繞圈，然後繼續向北飛。

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至早上10時許直升機發生意外，在卡拉巴薩斯（Calabasas）山上遇到濃霧後墜毀着火，機上除了高比拜仁及他的次女之外，還有另一參賽者及家長，結果連同機師共有9人罹難。

有目擊者看到直升機墜毀的一刻，當時他正在附近的教堂喝咖啡。目擊者稱當時直升機的高度「異常的低」，由於山谷中有大霧，他亦未能清楚看到直升機，而且直升機於大霧中消失之後就出現了一個大火球。

（綜合）