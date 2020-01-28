約翰遜將決定華為在英發展　料禁參與5G核心建設

英國首相約翰遜（Boris Johnson）將決定是否讓中國電訊商華為在英國5G網絡建設扮演重要角危。他在當地時間1月28日主持國家安全委員會會議。他會在最遲本周未公布有關決定。

一些保守派議員在27日於國會下議院舉行的緊急辯論中表達憂慮。保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）以及英國下議院外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）發表類似意見。前者指考慮給華為「開綠燈」是「完全離奇」，後者則說這將會「引狼入室」。約翰遜則表示，他不會危及英美安全關係。

美國一直對英國及德國等盟友施壓，稱華為會向中國政府提供數據，以及華為設備存在「後門」，敦促盟友不要使用。特朗普政府的官員曾不止一次向英國放話，稱倫敦政府如讓華為參與其5G網絡建設，會影響兩國情報分享。

英國媒體在28日報道，在國家安全委員會預計在會議中同意，華為能在該國5G建設中扮演受限的角色；政府將會限制它的市佔率，以免該國過度依賴它的產品。英國《衛報》引述消息人士相信，華為將會被指定為一個高危的供應商，以及不准向公共部門以及具有戰略意義的部門供應5G技術。

約翰遜27日到訪一間位於倫敦的大學時對記者說：「我們沒有理由不讓英國取得技術進步，不允許英國的消費者、企業獲得出色的技術，出色的通信，亦保護我們的安全利益，以及保護我們與全球其他保安力量的關鍵夥伴關係。」從前他的言論看來，他是在暗示最終決定是會針對各界擔憂而做出的。