【武漢肺炎】特朗普：願向中國提供一切必要協助

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武漢新型冠狀病毒感染個案數字不斷增加，美國總統特朗普（Donald Trump）1月27日表示，華府願向中國提供一切必要幫助，以控制疫情。

武漢肺炎：新型冠狀病毒有在全球擴散趨勢，病源地武漢面臨嚴峻的醫療考驗，圖為1月26日當地醫務人員在護目鏡上噴灑消毒劑。（AP）

特朗普1月27日在Twitter留言，稱華府正就這種病毒與中國保持緊密聯繫，美國境內個案很少，但仍需密切監視。他表示已向中國和及國家主席習近平表達願意提供必要的幫助，又大讚美國的專家非常優秀。

目前中國國內的確診個案已經突破4000案，死亡人數破百。全球多個國家和地區，如港澳台地區、澳洲、加拿大、法國、日本、馬來西亞、新加坡、韓國、泰國、美國等地都有確診病例。世界衛生組織（WHO）表示，大部分的患者都曾經去過武漢，有些則是與去過武漢的人有過接觸。

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