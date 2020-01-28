【武漢肺炎】特朗普：願向中國提供一切必要協助

武漢新型冠狀病毒感染個案數字不斷增加，美國總統特朗普（Donald Trump）1月27日表示，華府願向中國提供一切必要幫助，以控制疫情。

武漢肺炎：新型冠狀病毒有在全球擴散趨勢，病源地武漢面臨嚴峻的醫療考驗，圖為1月26日當地醫務人員在護目鏡上噴灑消毒劑。（AP）

特朗普1月27日在Twitter留言，稱華府正就這種病毒與中國保持緊密聯繫，美國境內個案很少，但仍需密切監視。他表示已向中國和及國家主席習近平表達願意提供必要的幫助，又大讚美國的專家非常優秀。

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月27日

目前中國國內的確診個案已經突破4000案，死亡人數破百。全球多個國家和地區，如港澳台地區、澳洲、加拿大、法國、日本、馬來西亞、新加坡、韓國、泰國、美國等地都有確診病例。世界衛生組織（WHO）表示，大部分的患者都曾經去過武漢，有些則是與去過武漢的人有過接觸。