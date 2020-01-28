【武漢肺炎】一文看各地疫情　日本德國出現人傳人病例

全球各地出現多宗由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」個案，最新在德國及日本，各發現一宗本地感染的人傳人個案。在斯里蘭卡，當地出現首宗確診個案，新加坡則新增至5宗確診病例，加拿大亦增至兩宗。同日較早前，柬埔寨也確診第一宗病例，澳洲及韓國亦有新的確診個案。 本文將持續更新各地疫情消息。

德國：確診首宗感染個案

德國1月27日晚確診首宗新型冠狀病毒感染病例，是繼法國後第二個歐洲國家有確診病例。

患者來自南部巴伐利亞州（Bavaria）首府慕尼黑（Munich）市郊的施塔恩貝格縣（Starnberg），正在接受隔離治療。汽車零件供應商韋巴斯托（Webasto）之後證實，患者屬該公司的員工，相信是遭一名來自上海的中國同事感染。這是歐洲首宗人傳人的病例。

日本：再多兩人確診 其中一人曾接載武漢旅客

日本厚生勞動省證實再多兩宗確診個案，其中一名男患者並沒到過武漢，厚生勞動大臣加藤勝厚指，這名患者為60多歲居於奈良縣的巴士司機，1月期間曾兩度接載來自武漢的旅客，其中一次是12日在東京接載武漢旅行團。該名男子於14日出現咳嗽和關節痛症狀，17日在奈良的醫療機構求診，經過檢查和觀察後並沒有異常，因而獲准出院，但他及後情況惡化，25日再到當地醫院檢查，最終在28日確診。

至於另一名患者則是一名40多歲住在武漢的男子，他在26日到愛知縣的診所接受治療，之後證實感染新型冠狀病毒。目前日本共有6人證實感染新型冠狀病毒，而該名巴士司機則是當地首位沒到過武漢而染病的個案。

新加坡：新增2宗確診個案

新加坡衞生部1月28日確診多2宗個案。一名56歲男子1月19日從武漢前往新加坡，25日開始咳嗽，26日到醫院求醫。患者曾到家人位於Pasir Ris Grove的住所。

另一名患者為35歲男子，23日抵達新加坡，24日出現病徵，之後到醫院求醫，轉送國家傳染病中心。患者入院前曾入住濱海灣金沙酒店。

新加坡1月27日晚確診第5宗病例。一名56歲武漢女子18日跟家人抵達新加坡，目前在國家傳染病中心接受隔離治療，情況穩定。

患者在前往新加坡的航機上沒有出現任何症狀，24日才開始出現病徵， 26日被送往醫院治療。她當時被列為可疑病例，立即被隔離。她翌日確診感染新型冠狀病毒肺炎。

新加坡1月26日凌晨公布，當地確診第4宗境外輸入的新型冠狀病毒病例。患者是一名36歲中國武漢男子，22日與家人抵達新加坡，目前在盛港綜合醫院（Sengkang General Hospital）接受隔離治療。

泰國：新增6宗確診個案

泰國衛生部門1月28日確診多六宗新型冠狀病毒感染個案，全國累計14宗確診個案。官員指，其中五宗個案的患者年紀介乎6至70歲，來自中國湖北省一個家庭，另一名患者則來自重慶。泰國將對所有來自中國的旅遊進行檢察。

泰國26日確診個案增至第8宗。泰國衞生官員26日與負責運輸及旅遊的官員進行緊急會議。截至26日，該國已確診病例中，除1人為泰國籍、其餘7人為中國國籍。泰國籍病人是新年期間從武漢旅遊返回泰確診的。目前5人已治癒出院，3人正在醫院接受隔離治療。當地暫時未有人傳人個案。

斯里蘭卡：確診首宗病例

斯里蘭卡衞生部門一名高級官員1月27日晚表示，該國出現首個武漢肺炎個案。

患者是一名年約43歲的中國女子，她19日由中國湖北省以遊客身份入境的，25日進入當地位於科倫坡（Colombo）的傳染病醫院接受治療時出現發燒症狀，27日確診感染新型冠狀病毒。

斯里蘭卡官員1月24日在班達拉奈克國際機場指示已通過體溫檢測的旅客離開。（Reuters）

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柬埔寨：確診第一宗病例

柬埔寨媒體VOD NEWS在1月27日在Twitter上發布消息稱，該國衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，柬埔寨確診首個新型冠狀病毒感染的肺炎病例，患者來自武漢的60歲男子。

加拿大：新增第2宗確診個案

加拿大1月27日表示，當地25日出現的第一宗「推定」的新型冠狀病毒個案已被確診。而新增第二宗「推定」的病例，是第一名確診患者的妻子。

患者妻子經初步測試呈陽性反應，現正等待第二次結果。

這對50多歲的夫婦21日搭飛機從武漢經廣州，於22日飛抵多倫多。丈夫在抵多後病況變嚴重，23日送入當地醫院隔離治療。

美國參議院1月24日在國會山莊（Capitol Hill）就新型冠狀病毒肺炎疫情召開閉門通報會。圖為參議員沙利文（Dan Sullivan）抵達德克森參議院辦公大樓時接受記者採訪。（Getty）

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澳洲：新增1宗初步確診病例

澳洲1月27日再出現新型冠狀病毒感染病例，患者經初步病毒測試後，對新型冠狀病毒呈陽性反應。若最終確定，將是該國第5宗確診個案。

澳洲傳媒引述聯邦政府醫療總監墨菲（Brendan Murphy）指，一名在悉尼的21歲中國女學生經初步病毒測試後，對新型冠狀病毒呈陽性反應，最終測試結果在28日公布。據報她在中國武漢封城前，乘搭尾班機從武漢飛抵悉尼。

新南威爾斯省（New South Wales）衞生部門認為，患者很可能感染新型冠狀病毒，她正處於隔離觀察階段。當局正追查曾經與她接觸的人士。

澳洲1月25日下午宣布，在新南威爾斯省出現3宗確診個案，令全國整體個案增至4宗。

日本出現確診個案，海關加強對入境旅客檢查。圖為1月23日成田機場一名檢疫職員舉起告示板，呼籲通過體溫探測器的旅客配合他們的要求。（AP）

韓國：確診個案新增至4宗

韓國疾病管理本部27日消息指，一名到過中國武漢後、在20日入境的55歲韓國男子被確診感染新型冠狀病毒，為當地出現的第四宗新型肺炎病例。

患者回國後21日出現感冒症狀而求診，25日出現發燒、肌肉酸痛等症狀而再度求診，並被列為觀察對象，26日在衛生站確診肺炎後被列為新型肺炎疑似病例，直至27日被確診染病，目前需要隔離。

韓國確診第三宗新型冠狀病毒感染病例。一名來自中國武漢的54歲韓國男子1月26日被證實感染新型冠狀病毒。

患者為中國武漢市居民，當天出現病徵後，在京畿道一所醫院接受隔離。

圖為1月25日設於泰國曼谷的素瓦那普國際機場內，一張呼籲旅客注意個人衛生的宣傳海報（Reuters）

美國：確診病例增至5宗

美國1月26日一連確診兩宗新型冠狀病毒感染病例，至今總數增至5宗。

疾病控制和預防中心表示，新增兩宗確診病例分別來自美國加州洛杉磯縣（Los Angeles County）及亞利桑那州馬里科帕縣（Maricopa County），兩名患者均曾到過中國湖北武漢，目前正在醫院接受隔離治療。

26日較早前，美國加州橙縣衛生保健局（Orange County Health Care Agency）在同日公布該國第三宗武漢肺炎確診個案，患者來自加州橙縣。根據當局發布的新聞稿，病人來自中國武漢，現時在醫院接受隔離，情況良好。

加拿大25日錄得該國第一宗「推定」的武漢肺炎病例。圖為1月25日多倫多皮爾遜國際機場內的情況，抵埗旅客及機組人員都有配戴口罩。（AP）

日本：新增一宗 累計第四宗確診個案

日本厚生勞動省26日公布該國出現第四宗確診個案，一名居住在武漢的40多歲男子22日往日本旅行，之後出現發燒癥狀。他前往愛知縣的醫院就醫。他在26日確診感染新型冠狀病毒肺炎。這是日本第四宗確診個案。

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圖為1月24日工作人員在韓國首爾水西站清潔欄杆，加強預防病毒傳播。（AP）

葡萄牙：首宗疑似病例

葡萄牙國家衛生部指出，該國出現第一宗新型冠狀病毒疑似病例。當地媒體報道，該名患者為一名成年男子，1月25日由武漢抵達葡萄牙，正在里斯本（Lisbon）一所醫院接受治療及隔離，目前情況穩定。

新加坡在樟宜機場加強篩查入境旅客，圖為1月22日置於機場內的體溫探測器。來自中國廣州的旅客正要走過此處。（Reuters）

馬來西亞：新增第4宗確診病例

馬來西亞1月25日晚上宣布出現第4宗2019新型冠狀病毒確診病例，數小時前當局才宣布，境內錄得首三宗相關病毒個案。確診的4人都是來自中國武漢的旅客。

馬來西亞衞生總監努爾‧希沙姆（Noor Hisham Abdullah）表示，最新發現的確診病例是來自武漢的一名40歲男子，他是22日從新加坡乘搭巴士抵達南部柔佛州（Johor）的旅行團成員之一。患者23日因發燒在柔佛州一家醫院求診。

努爾‧希沙姆在聲明中說：「他目前出現發燒和咳嗽症狀，但情況穩定。」馬來西亞衛生部危機預案與應對中心（Crisis Preparedness and Response Centre）檢驗證實，此男子感染新型冠狀病毒。

圖為1月21日馬來西亞吉隆坡國際機場體温篩查站的職員在當值。負責健康檢疫的職員在等待旅客行過體温篩查站。（Reuters）

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