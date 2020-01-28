【武漢肺炎】日本外相：28日晚派包機赴武漢接載日僑回國

日本政府原定於1月28日上午從中國武漢撤出日本民眾，但這一撤僑計劃將延期，改為在28日晚派1架包機前往當地。

日本外相茂木敏充28日表示，為了接回滯留在發生新型肺炎疫情的中國武漢的日僑，當晚將派1架包機前往當地。他還透露，另一架包機預計29日上午從武漢出發，中午12時前抵達東京羽田機場，預定該包機約有200人乘搭。共同社報道，包機在接載僑民回國前，將運送口罩和防護服到武漢。

據時事通信社、共同社和《每日新聞》等日媒28日較早前報道，日本政府相關人士28日就接滯留在中國武漢的日僑回國的包機表示，出發時間「不會在今天上午。正在協調今天晚上能否（出發）」。

時事通信社28日報道稱，日方與中國一直就向當地機場派遣飛機進行協調，最終決定暫時不在28日上午向武漢派包機。日本政府希望滯留在武漢的日本公民能夠全部儘早回國，正在調整計劃。

中國武漢的肺炎疫情仍在蔓延，目前已有美國、法國和日本等國表態將從武漢撤僑。（AP）

日本厚生勞動省26日公布該國出現第四宗確診個案，一名居住在武漢的40多歲男子22日往日本旅行，之後出現發燒癥狀。他前往愛知縣的醫院就醫。他在26日確診感染新型冠狀病毒肺炎。這是日本第四宗確診個案。